В Санкт-Петербурге открыт завод по производству лифтов ООО «МЛМ Невский Лифт»

Поставщик лифтового оборудования ООО «МЛМ Невский Лифт» запустил собственное производство лифтов в Петербурге. Инвестиции в новое производство на первом этапе составили порядка 50 млн рублей.

На полную мощность производственные линии выйдут в 3 квартале 2019 года. В первый год планируется выпустить до 1 тыс. лифтов улучшенной серии грузоподъемностью 630 и 400 кг, а в следующие три года объем производства вырастет до 2 тыс. лифтов ежегодно.

Гендиректор «МЛМ Нева трейд» Игорь Янукович не исключил, что возможности производства будут расширены, но для этого нужно улучшение рыночной конъюнктуры. Если же она улучшится, то компания готова вложить еще порядка 30 млн рублей в производство.

Производство расположится в арендованных помещениях площадью 1730 кв.м на Финляднской улице, дом 38 в Колпино.