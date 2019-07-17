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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Строительство четырех заводов начато в подмосковном агропарке «Сырная долина»

  •  © tass.ru

Строительство первых четырех заводов началось в агропарке «Сырная долина» в Дмитровском городском округе Подмосковья, предприятия будут построены в течение полутора-двух лет.

Первыми резидентами сырного кластера уже стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», ООО «Куршавальская сыроварня» и Savencia Fromage & Dairy Russie.

С запуском заводов на территории кластера будет создано более 600 рабочих мест. В создание предприятий планируется привлечь порядка 2-2,5 млрд рублей инвестиций. Производство первых сыров в кластере ожидается в 2020 году.

В настоящее время на объекте завершено строительство инфраструктуры: выполнены земляные работы, закончено строительство сетей водоснабжения и водоотведения, построены резервуар очистных сооружений и здание водозаборного узла, а также уложено дорожное полотно. Вся инженерная инфраструктура на территории агропарка построена за счет правительства Московской области.

  •  © tass.ru

  •  © tass.ru
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https://tass.ru/ekonomika/6672093

Московская область, сыроварение
  • Нет аватара
    17.07.1922:03:32

    Это очень хорошо! Но только когда уже у нас будет сыр вкусный и по доступной цене. За 500 рублей сыр без вкуса, нормальный будет стоить рублей 700-800. Когда в соседней Финляндии вкусный сыр 350-400 рублей.

    #1144321
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