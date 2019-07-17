«Татнефть» открыла первую АЗС в Узбекистане
Первая автозаправочная станция (АЗС) под брендом «Татнефти» появилась в Ташкентской области Узбекистана. Об этом в четверг сообщает «Татнефть».
"В Ташкентской области запущена первая многотопливная автозаправочная станция «Татнефти». В дальнейшем планируется расширение рознично-сбытовой сети «Татнефти», которая будет снабжать регион топливом ведущих НПЗ России, в том числе высококачественными бензинами нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко», — говорится в публикации.
Отмечается, что на АЗС будут доступны бензины марок Аи-95, Аи-92, дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко», входящего в группу «Татнефти», бензин Аи-80 производства НПЗ Узбекистана и метан.
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