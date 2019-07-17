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Российские проекты за рубежом

«Татнефть» открыла первую АЗС в Узбекистане

Первая автозаправочная станция (АЗС) под брендом «Татнефти» появилась в Ташкентской области Узбекистана. Об этом в четверг сообщает «Татнефть».

"В Ташкентской области запущена первая многотопливная автозаправочная станция «Татнефти». В дальнейшем планируется расширение рознично-сбытовой сети «Татнефти», которая будет снабжать регион топливом ведущих НПЗ России, в том числе высококачественными бензинами нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко», — говорится в публикации.

Отмечается, что на АЗС будут доступны бензины марок Аи-95, Аи-92, дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко», входящего в группу «Татнефти», бензин Аи-80 производства НПЗ Узбекистана и метан.
https://tass.ru/ekonomika/6674609

"Татнефть", Узбекистан
  • Андрей Иванов
    18.07.1900:22:40

    Обалдеть, целая заправка!!!

    #1144344
    • Константин Курсиков
      18.07.1908:13:24

      до конца 2020 года в регионе планируется создать сеть из 22 АЗС «Татнефти».

      "Татнефть" стала уж третьей компанией, продающей автомобильное топливо из России в Узбекистан. В январе 2018 года в Ташкенте стала торговать бензином дочерняя структура «Газпрома», а марте — «Лукойла».

      #1144365
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