Kотенко Cергей

Российские тепловозы ТЭМ9 для Узбекистана

Российские производители экспортируют маневровые тепловозы ТЭМ9 в Узбекистан. Первые два локомотива поступят узбекскому заказчику в мае 2026 года, а третий — до конца текущего года. Это отечественные четырёхосные маневровые тепловозы мощностью 882 кВт, произведённые на Людиновском тепловозостроительном заводе. Они используются для маневрово-вывозных операций на подъездных путях промышленных предприятий.

ТЭМ9 оснащён российской силовой установкой ДГ‑882. Установка весом 14,3 тонны построена на базе четырёхтактного V-образного 8-цилиндрового дизеля 8ДМ‑21Л2 с жидкостным охлаждением, газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.

  • Дизель 8ДМ‑21Л2 производится Уральским дизель-моторным заводом (УДМЗ), который входит в состав группы «Синара — Транспортные Машины». Что касается мощности, в дизель-генераторе ДГ‑882Л, который как раз используется на тепловозах ТЭМ9 и ТЭМ14, его номинальная мощность составляет 882 кВт (1200 л.с.).

Помимо самого дизеля, в состав дизель-генератора входят тяговый агрегат А724У2, а также системы управления, охлаждения и смазки, объединённые на общей раме. Надёжность этой установки уже подтверждена на практике —аналогичный дизель-генератор используется в более мощных тепловозах ТЭМ14, которые успешно работают на крупных промышленных проектах, включая эксплуатацию на Тихоокеанской железной дороге.

Экспортный контракт с Узбекистаном — не единичный случай. Российские тепловозы, в частности маневровые ТЭМ14 и ТЭМ9, работают за рубежом. Так, в 2020 году восемь тепловозов ТЭМ14 были поставлены на металлургические предприятия Казахстана, а всего с 2007 года «Синара — Транспортные Машины» поставила в эту страну 46 локомотивов различных моделей. Поставляются за рубеж и российские локомотивы других производителей: магистральные тепловозы серии 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода эксплуатируются в Монголии, Туркменистане и Узбекистане, а маневровые ТЭМ18ДМ, помимо стран бывшего СССР, поставлялись также в Восточную Европу, Африку и на Кубу.

Источник: tehnoomsk.ru

  • Нет аватара alexm22.05.26 13:23:59

    Тепловозы ТЭМ9 производятся на Людиновском тепловозостроительном заводе (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») с 2009 года. По состоянию на начало 2023 года было построено не менее 181 локомотива, включая опытный ТЭМ9КИ-0001 и один гибридный тепловоз ТЭМ9H-001. Все тепловозы поставлены промышленным предприятиям.

