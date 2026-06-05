В Джизакской области Узбекистана залили первый бетон в фундамент первого энергоблока атомной станции малой мощности. Проект реализует российская госкорпорация «Росатом». Это первая АЭС в истории Узбекистана.

Церемония прошла 4 июня на площадке в Фаришском районе.

«Узбекистан вступает на путь ускоренного развития высоких технологий, и для „Росатома“ большая честь быть частью этого исторического процесса. Мы с партнерами только в начале реализации проекта, но нельзя не отметить его большое значение. После запуска АЭС сможет обеспечить до 14% энергопотребления страны. Это даст новый импульс для промышленного, технологического и экономического развития. Более того, проект атомграда, который мы предложили Узбекистану, создаст новую общность людей. Вокруг АЭС вырастет не просто пристанционный городок, это будет настоящий наукоград — витрина передовых ядерных и смежных технологий», — отметил первый заместитель генерального директора по атомной энергетике «Росатома» Андрей Петров.

Заливка первого бетона по стандартам МАГАТЭ официально присваивает объекту статус «строящейся атомной электростанции». На первом этапе зальют 133 кубометра бетона, всего по проекту — 10 тысяч кубометров.

За день до церемонии Узбекистан выдал лицензию на строительство энергоблока с российской установкой РИТМ-200Н. Документы прошли экспертизу с участием иностранных специалистов, включая российских экспертов. В марте уже получили разрешение на использование площадки под ядерные установки.

Это первый в мире экспортный контракт «Росатома» на строительство атомной станции малой мощности. Проект включает два энергоблока большой мощности (ВВЭР-1000) и два блока с реакторами РИТМ-200Н (55 МВт каждый). После выхода на полную мощность станция будет вырабатывать 17,2 млрд кВт·ч в год.