В Липецке открыт детский сад на 350 мест
Детский сад в мкрн. «Елецкий, рассчитанный на 350 мест, примет первых воспитанников уже в сентябре. Это второе дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне, активно осваиваемом молодыми семьями. Ввод его в эксплуатацию должен разгрузить существующую очередь.
На строительство детского сада был заключён в 2018 году. Подрядчик возвёл здание и благоустроил территорию. Общая стоимость проекта, включая затраты на инженерные сети, техприсоединения и закупку оборудования, - 203 млн рублей. Средства были выделены из бюджетов трёх уровней — федерального, регионального и муниципального.
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18.07.1918:21:39