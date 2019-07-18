В Липецке открыт детский сад на 350 мест

Детский сад в мкрн. «Елецкий, рассчитанный на 350 мест, примет первых воспитанников уже в сентябре. Это второе дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне, активно осваиваемом молодыми семьями. Ввод его в эксплуатацию должен разгрузить существующую очередь.

На строительство детского сада был заключён в 2018 году. Подрядчик возвёл здание и благоустроил территорию. Общая стоимость проекта, включая затраты на инженерные сети, техприсоединения и закупку оборудования, - 203 млн рублей. Средства были выделены из бюджетов трёх уровней — федерального, регионального и муниципального.