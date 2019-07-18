25 автобусов «ЛиАЗ» пополнили транспортный парк Вологды

Для закупки техники из бюджета области выделено 173 млн рублей в рамках областной программы «Ваш автобус».

В июле 25 аналогичных «ЛиАЗов» поступили в череповецкую автоколонну, а в апреле каждому из районов области были переданы 26 микроавтобусов, которыми сегодня активно пользуются творческие и спортивные коллективы.

Автобусы низкопольные, с повышенной шумоизоляцией, оборудованы системой книлинга — наклона кузова в сторону входных дверей на 7 градусов. В центральной части они имеют большую площадку, снабженную креплениями для инвалидных колясок, аппарелью.

Муниципальный перевозчик прошел сертификацию, заключил договор с производителем и сможет выступать как сервисный центр по ремонту автобусов на газомоторном топливе. Инвестиции в оборудование ремонтного цеха составили порядка 10 млн рублей.

Большая часть ЛИАЗов выйдет в первые рейсы уже 19 июля. Сначала новые машины поставят на маршруты: № 1 «Щетинина — Лоста», № 18 «Архангельская — поликлиника» и № 28 «Лоста — Прилуки». Затем машины добавят на маршруты № 2 «Бригантина — Льнокомбинат"и № 17 «6 мкр — ВоГУ». Все маршруты проходят через крупные социальные и медицинские учреждения города.