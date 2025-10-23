На маршруты в СВАО и ЮАО вышло 20 новых электробусов. Они поступили в столицу по дополнительному соглашению с Ликинским автобусным заводом (ЛиАЗ). Теперь эти машины обслуживаются на эксплуатационных площадках «Бибирево» и «Чертаново».

Таким образом, теперь в столице курсирует уже более 2570 лучших в мире электробусов российского производства.

В новых электробусах российского производства есть все необходимое для комфорта пассажиров: система климат-контроля и электрический отопитель салона, медиаэкраны с информацией о маршруте. Кроме того, предусмотрено адаптивное освещение салона, которое меняется в зависимости от времени суток с теплого на холодное. Имеется накопительная площадка, откидная аппарель и кнопки вызова для маломобильных пассажиров, USB-слоты для зарядки смартфонов.