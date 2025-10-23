На маршруты в СВАО и ЮАО Москвы вышло 20 новых электробусов
На маршруты в СВАО и ЮАО вышло 20 новых электробусов. Они поступили в столицу по дополнительному соглашению с Ликинским автобусным заводом (ЛиАЗ). Теперь эти машины обслуживаются на эксплуатационных площадках «Бибирево» и «Чертаново».
Таким образом, теперь в столице курсирует уже более 2570 лучших в мире электробусов российского производства.
В новых электробусах российского производства есть все необходимое для комфорта пассажиров: система климат-контроля и электрический отопитель салона, медиаэкраны с информацией о маршруте. Кроме того, предусмотрено адаптивное освещение салона, которое меняется в зависимости от времени суток с теплого на холодное. Имеется накопительная площадка, откидная аппарель и кнопки вызова для маломобильных пассажиров, USB-слоты для зарядки смартфонов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 64 новых автобуса разных классов передаются муниципалитетам Макеевки, Харцы...бусы, ставят их практически сразу на социально значимые маршруты.
- 14 и 15 мая в Луганск прибыла первая в этом году партия из&n...распределяться по муниципалитетам и городским округам республики.
- «КАМАЗ» передал в Тольятти газомоторный автобус НЕФАЗ-5299...в адрес Тольяттинского автотранспортного предприятия № 3.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0