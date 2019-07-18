В Челябинске запустился новый завод, производящий товары для отелей и ресторанов

Шведские столы, линии раздачи для столовых премиум-сегмента, дорогие витрины: всё это будут выпускать на новом заводе. В старт проекта уже вложено 50 млн руб., рассказал DK.RU гендиректор площадки.

Сегодня, 18 июля, в Челябинске запускается «Завод технологического оборудования». Площадка выпускает оборудование для отелей, ресторанов и кондитерских. Инвестиции в проект составили около 50 млн руб. Юридически завод был открыт ещё в январе, компания несколько месяцев занималась установкой оборудования, набором штаба, выпуском пробной продукции. Но выход серийной продукции начинается сейчас. Об этом сообщил гендиректор «ЧЗТО» Александр Кондаков.

Выпускаем оборудование для ресторанов, отелей, санаториев, профилакториев, и для розничной торговли — кондитерские, мясные бутики и т. д. Это премиальный уровень, аналогов никто в России не делает, конкуренты — компании из Германии и Италии, — рассказывает Александр Кондаков.

В частности, речь идёт о производстве шведских столов, линий раздачи для уровня столовых в бизнес-центрах класса, А и, в целом, столовых премиального уровня и ресторанов. Также ЧЗТО будет выпускать витрины для кондитерских, кафе и магазинов.

Сложно сориентировать по объёму производства. В штуках ничего не даст: это дорогостоящее оборудование. Кто-то делает 200 единиц оборудования на сумму 100 тыс. руб., а у нас каждая единица от 100 тыс. Проектная мощность — около 25 млн руб. в месяц, — рассказал гендиректор.

Работать компания планирует со всеми крупными городами России и СНГ. «Естественно, кроме Грузии и Украины», — говорит Александр Кондаков. Оборудование челябинского завода уже приобрела компания из Хабаровска, сейчас ЧЗТО готовит новый заказ в Краснодар, Иркутск, Алма-Ату.