Запущена в эксплуатацию вторая очередь новой аглофабрики ММК

Запущена в эксплуатацию вторая очередь агломерационной фабрики № 5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Таким образом фабрика выведена на полную производственную мощность.

Новая агрофабрика должна заменить устаревшую аглофабрику № 4, что позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Так, выбросы пыли от аглоцеха в атмосферу сократятся в два раза, диоксидов серы — в четыре раза. Кроме того, на 600 т в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения и в 16 раз — выбросы бензапирена.

Фабрика рассчитана на производство до 5,5 млн т высококачественного агромерата (для доменного производства) в год. Это сырье с более высоким содержанием железа позволит повысить производительность и снизить расход кокса, заметно сократить затраты на выплавку 1 т чугуна.

Строительство было начато в конце 2016 года, первая очередь аглофабрики введена в строй в апреле этого года, инвестиции в проект — около 30 млрд рублей. Создание новой аглофабрики является частью масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой компания осуществляет кардинальное обновление мощностей.