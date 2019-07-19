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Новые заводы и цеха

Запущена в эксплуатацию вторая очередь новой аглофабрики ММК

  •  © tass.ru

Запущена в эксплуатацию вторая очередь агломерационной фабрики № 5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Таким образом фабрика выведена на полную производственную мощность.

Новая агрофабрика должна заменить устаревшую аглофабрику № 4, что позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Так, выбросы пыли от аглоцеха в атмосферу сократятся в два раза, диоксидов серы — в четыре раза. Кроме того, на 600 т в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения и в 16 раз — выбросы бензапирена.

Фабрика рассчитана на производство до 5,5 млн т высококачественного агромерата (для доменного производства) в год. Это сырье с более высоким содержанием железа позволит повысить производительность и снизить расход кокса, заметно сократить затраты на выплавку 1 т чугуна.

Строительство было начато в конце 2016 года, первая очередь аглофабрики введена в строй в апреле этого года, инвестиции в проект — около 30 млрд рублей. Создание новой аглофабрики является частью масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой компания осуществляет кардинальное обновление мощностей.

https://tass.ru/ekonomika/6683290

металлургия, Челябинская область
  • Human RS
    19.07.1922:53:17

    Масштаб этого нового завода можно оценить на свежем видеорепортаже, снятом перед открытием. И видео с самого открытия.

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~22:57 19.07.19
    #1144825
  • Нет аватара
    20.07.1901:55:36

    +

    Но когда же у нас за металлургическое машиностроение возьмутся? Да и за цементное не мешало бы…

    #1144843
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