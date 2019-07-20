Шесть медалей завоевали российские школьники на 60-й Международной математической олимпиаде
Стали известны итоги 60-й Международной математической олимпиады для школьников, которая проходила в Бате (Великобритания). Российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла шестое место в общекомандном зачете.
Руководителем сборной выступил доцент Московского физико-технического института (МФТИ) П.А. Кожевников, заместителями — доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Ф.В. Петров и педагог Президентского физико-математического лицея № 239 К.А. Сухов.
61-я Международная математическая олимпиада состоится в 2020 году в Санкт-Петербурге.
Победителями и призёрами олимпиады стали:
Тимофей Ковалёв (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва) — золото;
Олег Смирнов (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва) — золото.
Иван Гайдай-Турлов (школа № 57, Москва) — серебро;
Валерий Кулишов (школа № 57, Москва) — серебро;
Алексей Львов (гимназия № 6 «Горностай», Новосибирск) — серебро;
Владимир Петров (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург) — серебро.
В 2018 году на 59-й Международной математической олимпиаде в городе Клуж-Напока (Румыния) российские школьники завоевали пять золотых медалей и одну серебряную и заняли второе место в общекомандном зачете.
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20.07.1923:25:55