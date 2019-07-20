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Образование

Шесть медалей завоевали российские школьники на 60-й Международной математической олимпиаде

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Стали известны итоги 60-й Международной математической олимпиады для школьников, которая проходила в Бате (Великобритания). Российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла шестое место в общекомандном зачете.

Руководителем сборной выступил доцент Московского физико-технического института (МФТИ) П.А. Кожевников, заместителями — доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Ф.В. Петров и педагог Президентского физико-математического лицея № 239 К.А. Сухов.

61-я Международная математическая олимпиада состоится в 2020 году в Санкт-Петербурге.

Победителями и призёрами олимпиады стали:

Тимофей Ковалёв (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва) — золото;

Олег Смирнов (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва) — золото.

Иван Гайдай-Турлов (школа № 57, Москва) — серебро;

Валерий Кулишов (школа № 57, Москва) — серебро;

Алексей Львов (гимназия № 6 «Горностай», Новосибирск) — серебро;

Владимир Петров (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург) — серебро.

В 2018 году на 59-й Международной математической олимпиаде в городе Клуж-Напока (Румыния) российские школьники завоевали пять золотых медалей и одну серебряную и заняли второе место в общекомандном зачете.

https://edu.gov.ru/press/1587/shest...narodnoy-matematicheskoy-olimpiade/

образование, общество
  • Нет аватара
    20.07.1923:25:55

    Профессор Назар Агаханов из Физтеха уже не руководит команду.Один из лучших педагогов-тренеров и руководителей    

    Олимпиадная математика в России нуждается в серьезном развитии,пока отступаем.

    Надо отдать должное США,американская команда сегодня в своем расцвете,за последние 25 лет прогрессирует по экспоненте.

    https://www.imo...r.aspx?code=USA

    Нужны и специализированные центры-интернаты для мега-усиленной и специализированной подготовки участников и мощное изучение математики во всех российских школах,чем больше часов,тем лучше,тогда конкуренция среди российских школьников и студентов возрастет в разы.И нестандартные алгоритмы в области подготовки нужны.Вообще впереди много работы если будем требовать результаты.Для меня успех это только первое место в мире в общекомандном и личном зачете.В худшем случае второе.Россия либо будет великой по всем направлениям,либо не вижу смысла говорить.

    До сих пор математическая сборная СССР/России имеет непревзойденные результаты на международной олимпиаде :

    Число абсолютных чемпионов

    1.СССР/Россия — 51

    2.Китай-37

    3.США- 29

    4.Венгрия-26

    Количество золотых медалей:

    1.СССР/Россия- 178

    2.Китай-157

    3.США-130

    Отредактировано: termometrix~01:33 21.07.19
    #1145006
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