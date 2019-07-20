Шесть медалей завоевали российские школьники на 60-й Международной математической олимпиаде

Стали известны итоги 60-й Международной математической олимпиады для школьников, которая проходила в Бате (Великобритания). Российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла шестое место в общекомандном зачете.

Руководителем сборной выступил доцент Московского физико-технического института (МФТИ) П.А. Кожевников, заместителями — доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Ф.В. Петров и педагог Президентского физико-математического лицея № 239 К.А. Сухов.

61-я Международная математическая олимпиада состоится в 2020 году в Санкт-Петербурге.

Победителями и призёрами олимпиады стали:

Тимофей Ковалёв (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва) — золото;

Олег Смирнов (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва) — золото.

Иван Гайдай-Турлов (школа № 57, Москва) — серебро;

Валерий Кулишов (школа № 57, Москва) — серебро;

Алексей Львов (гимназия № 6 «Горностай», Новосибирск) — серебро;

Владимир Петров (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург) — серебро.

В 2018 году на 59-й Международной математической олимпиаде в городе Клуж-Напока (Румыния) российские школьники завоевали пять золотых медалей и одну серебряную и заняли второе место в общекомандном зачете.