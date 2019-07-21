В Московской области реконструирован завод по производству полимерной упаковки

В Дзержинском выдали разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции здания по производству полимерной упаковки.

Инвестиции в проект реконструкции составили 405 миллионов рублей. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания по производству полимерной упаковки в Дзержинском. В проекте реконструкции основные акценты были сделаны на создание комфортных рабочих мест для сотрудников. Значительно расширена хозяйственно-бытовая часть здания завода, перестроены помещения душевых, комнат приема пищи, проведена модернизация вентиляционного оборудования. Количество рабочих мест увеличено до 302″, — сказали в министерстве жилищной политики Московской области.

Завод занимается производством высокотехнологической полимерной упаковки для пищевых и косметических товаров, бытовой химии. Застройщиком выступила международная компания ООО «АЛПЛА» (ALPLA), основанная в 1955 году в Австрии.