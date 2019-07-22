КБ «АГАВА» выводит на российский рынок новый тип программируемых логических контроллеров

Российский производитель контрольно-измерительных приборов и систем промышленной автоматизации — конструкторское бюро «АГАВА» продолжает расширять линейку программируемых логических контроллеров. В 2017 году компания разработала и вывела на рынок контроллер «АГАВА ПЛК-40», предназначенный, в основном, для локальной автоматизации. А в 2019 году представила новый контроллер «АГАВА ПЛК-50». С его помощью разработчик намерен, прежде всего, удовлетворить растущий спрос на оборудование для автоматизации сложных, разветвленных систем управления, с хорошим соотношением цены и качества.





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Как отметил коммерческий директор конструкторского бюро «АГАВА» Олег Полтавцев, в новом устройстве компания объединила технические достоинства других контроллеров линейки. Подобно контроллеру «АГАВА ПЛК-30» (выпущен в 2016 году), «АГАВА ПЛК-50» не имеет аналоговых и дискретных входов-выходов, что гарантирует высокую устойчивость к помехам. При этом, как и сороковая модель, он оснащен цветным сенсорным экраном с диагональю в 10 или 15 дюймов, отображающим любую информацию, необходимую оператору. Аппаратная составляющая осталась прежней — это 32-битный процессор с тактовой частотой 1000 МГц, который позволяет добиться быстрой и отзывчивой визуализации данных без «тормозов» и лагов.

Вместе с тем, разработчик внес в новый контроллер ряд изменений. «АГАВА ПЛК-50» имеет значительно увеличенное количество встроенных интерфейсов связи и может принимать цифровые сигналы от множества элементов системы, в том числе разбросанных по различным производственным объектам и находящихся на значительном расстоянии от самого контроллера и от рабочего места оператора. Корпус прибора вдвое тоньше, чем у других моделей, разъемы для подключения смонтированы не на задней стенке, а на нижней. Все это может оказаться принципиально важным там, где есть ограничения по глубине приборных щитов. Среди разъемов, есть и полноценный выход на активную акустическую систему: можно настроить звуковое или даже речевое оповещение о событиях, требующих срочного внимания оператора.

Еще одна особенность связана с оптимизацией электропитания. Контроллер «АГАВА ПЛК — 30» питается только от источника постоянного тока в 24 В, «АГАВА ПЛК — 40», наряду с этим, имеет возможность подключения к сети переменного тока в 220 В. В контроллере «АГАВА ПЛК-50» разработчик оставил только возможность питания от сети в 220 В, сделав выбор в пользу наиболее востребованного заказчиками варианта.

По словам Олега Полтавцева, новый контроллер может вывести конкуренцию на российском рынке ПЛК на новый уровень.

«Несмотря на то, что порядковые номера у моделей наших ПЛК увеличиваются, речь идет не об эволюции одного и того же устройства, а именно о расширении линейки. Выбор конкретного контроллера обычно обусловлен особенностями системы управления, мозгом которой он должен стать, и задачами заказчика. Так, отсутствие сенсорного экрана в модели „ПЛК-30“ — не минус, а возможность сэкономить, когда шкафы управления, например, расположены на объектах, где нет постоянного визуального контроля со стороны персонала, а вся информация выводится на компьютеры диспетчерского пункта. Контроллер „АГАВА ПЛК-50“ подходит для выполнения широкого спектра задач по автоматизации, но, разрабатывая его, мы стремились закрыть спрос на ПЛК для автоматизации сложных систем управления, который по техническим характеристикам не уступает самым дорогостоящим моделям, однако по цене близкий к наиболее бюджетному варианту. Фактически, мы стали первыми на рынке, кто сумел добиться такой золотой середины», — рассказал Олег Полтавцев.