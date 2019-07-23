Фрегат «Адмирал Горшков» пришёл в Кронштадт, обойдя вокруг Земного шара

Сегодня отряд Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судна тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» пришёл в Кронштадт, успешно завершив кругосветное плавание!

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