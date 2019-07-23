Красноярская санитарная авиация получила новый вертолёт Ми-8 МВТ-1

Вертолет белого цвета Ми-8 МВТ-1, созданный на базе вертолёта Ми-8Т поступил на службу санавиации Красноярского края.

Новая машина отличается от Ми-8Т мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом изменений в конструкции фюзеляжа. Имеет два газотурбинных двигателя ТВ3-117ВМ, мощность каждого из них 2200 л.с.

Главной особенностью вертолёта является реанимационный модуль в виде функциональной кровати, дефибриллятора, аппарата искусственной вентиляции лёгких, шприцов-дозаторов кислорода.

«По сути, это летающая реанимационная палата. У нас есть возможность на борту оказывать медицинскую помощь в полном объеме», — прокомментировал приобретение заведующий отделением санитарной авиации Константин Барышников.

Вертолёт был получен в рамках приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

Авиакомпания «АэроГео» выиграла тендер и заключила договор с Министерством здравоохранения Красноярского края на выполнение работ по санитарной авиации на вертолете Ми-8 МТВ-1.