В Мордовию поступили 30 автомобилей в рамках федерального проекта «Старшее поколение»

Новая техника поступила в республику в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Мордовия получила 30 единиц транспорта. Специальный автотранспорт рассчитан на доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Многие из этой категории пациентов имеют возрастные заболевания, нуждаются в постоянном наблюдении и своевременной диагностике. Это особенно важно для тех, кто проживает в сельской глубинке. Основная его задача — это комплексное повышение качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия.

За каждой новой машиной будет закреплена мобильная бригада, в состав которой войдут социальные и медицинские работники.

На сегодняшний день в Мордовии уже работают 23 мобильные бригады социального обслуживания, которые ежегодно оказывают помощь более чем 18 тысячам граждан. С учетом приобретенного автотранспорта количество таких мобильных бригад увеличится до 53-х.

Главным пунктом нацпроекта «Здравоохранение» является развитие первичной медико-санитарной помощи, повышение доступности первичного звена, расширение сети ФАПов. Следующий этап работы в рамках реализации нацпроекта — это создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи и развитие санитарной авиации.