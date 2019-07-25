Судостроительный комплекс «Звезда» внедряет инновационную технологию сварки тавровых балок*. Такие балки используются в конструкции корпусов судов для повышения их жесткости. Экономический эффект от технологии на ближайшие 25 лет составит более 200 млн рублей.

Для повышения производительности линии изготовления тавровой балки специалисты ССК «Звезда» при сварке швов применили технологию индукционного нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты и большой величины. Такой метод сварки, который на российских верфях используется впервые, позволяет повысить эффективность производства до 40%, а также исключить технологические деформации, возникающие при традиционных методах сварки. На устранение таких деформаций уходило до половины времени, отведенного на производственный цикл. Сокращение времени, затраченного на сварку, является важнейшей задачей для конструкторов и проектировщиков.

Технология индукционного нагрева позволит повысить энергоэффективность предприятия, снизить себестоимость производства изделия, а также автоматизирует процесс.

Индукционный нагрев имеет высокий уровень экологической и пожарной безопасности.

* - Балка, поперечное сечение которой имеет Т-образную форму.