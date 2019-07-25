Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены

Новый российский боевой робот «Маркер» в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«На Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов завершились ходовые испытания гусеничной автономной платформы „Маркер“. Стрельбовые испытания запланированы на конец июля», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в фонде, платформа «Маркер» разработана и произведена НПО «Андроидная техника» в рамках первого этапа проекта ФПИ.

«Работа предусматривает два типа платформ: гусеничные и колесные. Для отработки технологий будут изготавливаться пять робототехнических комплексов», — уточнили в ФПИ.

Ранее генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев в интервью ТАСС сообщил, что два гусеничных экспериментальных образца боевого робота «Маркер» собраны и проходят испытания.

Робототехническая платформа «Маркер» является совместным проектом Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» (разработчик антропоморфного робота «Федор»). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.