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Армия и Флот

Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены

  • https://army-news.ru/images_stati/pokaz_boevogo_robota_marker_1.jpg
  • https://army-news.ru/images_stati/pokaz_boevogo_robota_marker_1.jpg
  •  © army-news.ru

Новый российский боевой робот «Маркер» в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«На Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов завершились ходовые испытания гусеничной автономной платформы „Маркер“. Стрельбовые испытания запланированы на конец июля», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в фонде, платформа «Маркер» разработана и произведена НПО «Андроидная техника» в рамках первого этапа проекта ФПИ.

«Работа предусматривает два типа платформ: гусеничные и колесные. Для отработки технологий будут изготавливаться пять робототехнических комплексов», — уточнили в ФПИ.

Ранее генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев в интервью ТАСС сообщил, что два гусеничных экспериментальных образца боевого робота «Маркер» собраны и проходят испытания.

Робототехническая платформа «Маркер» является совместным проектом Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» (разработчик антропоморфного робота «Федор»). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.
https://tass.ru/armiya-i-opk/6699813

ВС РФ, НПО "Андроидная техника", ФПИ, Маркер
  • Алексей Чернышёв
    25.07.1910:14:12

    Бред создали! камеры рыбий глаз на бортах, аля Hikvision DS 2CD6332FWI с температурой эксплуатации от -10 до +50 ну хоть бы их спрятали чтобы не позориться.

    #1145723
    • Нет аватара
      25.07.1911:45:12

      для отработки технологии совместного взаимодействия наземных роботов это не имеет большого значения

      позже заменят эту камеру на отечественную и вопрос решен

      #1145754
      • Алексей Чернышёв
        25.07.1911:55:10

        да мне не принципиально кто будет делать камеры, само решение применять комнатные камеры на испытаниях уличной боевой техники зимой ну это ерунда. есть же куча вариантов по такой же цене, но в уличном исполнении. а еще нет средств очистки оптики как на боевом модуле так и на этих камерах.

        #1145759
        • Александр Ермаков
          25.07.1913:25:35

          Проведены ходовые испытания. Т. е. определялась, как эта платформа ездит. Все. Остальные компоненты будут производиться, навешиваться и опробоваться потом. Как что Ваши, Алексей, комменты на этом Сайте пролетают мимо кассы. Попробуйте себя на эхе мацы.

          #1145781
          • Алексей Чернышёв
            25.07.1913:39:15

            в моем понимании ходовые испытания робота это не только посмотреть как оно передвигается, но и каналы передачи телеметрии и управления, а следовательно эксплуатация канала телеуправления, а также его защита от грязи. а задатков тех. решений на размещение камер, а также их защита от грязи запотевания и т. д. я не увидел. а на «эхе мацы» ищите себя сами. Вот забавно вас наблюдать, тут я как-бы агент госдепа и прочие клише, в другом чате агент путина и кремлебот.

            #1145782
  • Нет аватара
    25.07.1914:38:59

    Есть сомнения — а зачем вобще столько однотипных колёсно-гусеничных роботов? Упёрлись в одно это направление и всё. Ну ещё беспилотники. И больше никаких разработок чего-то реально нового не ведётся. Такого, которого ещё не было никогда

    #1145802
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