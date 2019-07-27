В АО «ПО ЭХЗ» завершен масштабный ремонт изотопного стенда

В цехе по производству изотопов АО «ПО «Электрохимический завод"завершился масштабный ремонт стенда Т-1, предназначенного для наработки изотопа молибден-100(100Мо), используемого в научных и медицинских целях.

В ходе ремонта произведена замена большой части газовых центрифуг, а также реализован целый ряд предложений, которые позволили значительно повысить надежность, эффективность и гибкость работы оборудования, оптимизировать внутреннюю логистику на предприятии, улучшили качество технологического процесса.

Ремонт выполнен в запланированные сроки. После успешных вакуумных испытаний подписан сводный акт готовности стендаТ-1. В настоящее время стенд полностью готов к работе.

Одной из сфер применения изотопа молибден-100 производства АО «ПО ЭХЗ» стали научные проекты. В частности, ЭХЗ совместно с АО «В/О «Изотоп», официальным поставщиком изотопной продукции Госкорпорации «Росатом», успешно поставляют молибден-100 В Южную Корею для международной научной коллаборации AMoRE, которая готовит глобальный эксперимент в области нейтринной физики. Отгрузка очередной партии 100Мо в Южную Корею состоялась в июле 2019 года.