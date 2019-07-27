Добавить статью
Экспорт

Россия поставила в Сербию разведывательно-дозорные машины

  •  © cdn-st1.rtr-vesti.ru

Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества. Об этом сообщило Минобороны Сербии, уточнив, что в ходе доставки бронетехники российским авиаперевозчиком не возникло каких-либо препятствий.

Броневики доставлялись воздушным путем в аэропорт Белграда Батайница. Там они были приняты представителями сербского министерства обороны.

«Техника доставлена надежно и безопасно, с соблюдением международных норм», — сообщило сербское военное ведомство. В Белграде также отметили, что соглашение Москвы и Белграда о военно-техническом сотрудничестве выполняется точно в установленные сроки.

Всего соглашение подразумевает поставку сербам 30 танков и 30 бронетранспортеров.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=31...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

экспорт
  • Нет аватара
    27.07.1918:58:51

    Потроллило МО румын. Ведь те говорят, что уже задержали партию русских танков и БТР.

    #1146289
    • Сергей Котенко
      27.07.1919:09:03

      А цыганам-то какая разница?

      Вроде у них с сербами никаких споров нет.

      #1146294
    • Нет аватара
      27.07.1921:31:59

      ВЕСТИ «Российские танки и бронетранспортеры, предназначенные для вооруженных сил Сербии, арестованы и конфискованы Румынией.против России ЕС ввели санкции, поэтому ни одна транспортная компания не получила разрешение перевозить бронемашины. Все 30 танков и столько же БТР были конфискованы

      #1146323
  • Нет аватара
    27.07.1919:00:45

    Вообще это не экспорт, потому что их поставляют забесплатно. Скорее, «проекты за рубежом».

    всего по соглашению от 2016 г планируется поставка в рамках помощи 30 бронеавтомобилей БРДМ-2 и 30 танков Т-72Б, плюс есть соглашение от 2017 г на поставку (тоже бесплатно) 2 военно-транспортных самолетов Ан-26. И договор от 2018 г на поставку 7 вертолетов Ми-35 и 3 вертолетов Ми-17В-5 (это уже за деньги).

    Отредактировано: Юрген~19:03 27.07.19
    #1146290
    • Сергей Котенко
      27.07.1919:06:08

      Да, нет, почему, всё равно экспорт.

      Это обычная поставка военной техники. Мы в Сербии ничего не строим в связи с этим.

      А бесплатно или за деньги, это второй вопрос.

      #1146292
      • Нет аватара
        27.07.1919:44:44

        их поставляют забесплатно.

        это ваши предложения или есть неопровержимая информация этого утверждения?

        #1146300
        • Нет аватара
          27.07.1919:46:38

          «Российская Федерация как помощь передает в дар Сербии шесть истребителей МиГ-29, причем первые фазы их модернизации будут стоить нашему государству от 180 до 230 миллионов евро. Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро. Это несоизмеримо с тем, что мы имели раньше. Мы также получили в подарок тридцать танков Т-72С и столько же БРДМ-2 с вооружением», — такие слова Вучича приводит пресс-служба сербского правительства.

          https://rg.ru/2...rit-serbii.html

          #1146301
          • Нет аватара
            27.07.1919:51:22

            шесть истребителей МиГ-29, причем первые фазы их модернизации будут стоить нашему государству от 180 до 230 миллионов евро

            не находите странным что модернизация советмких Миг29 в РФ оценивается в Евро?

            #1146303
            • Нет аватара
              27.07.1919:56:37

              Ну, а чего странного, это же слова сербского премьера, в чем ему удобнее, в том и оценивает.

              #1146304
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,