Россия поставила в Сербию разведывательно-дозорные машины
Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества. Об этом сообщило Минобороны Сербии, уточнив, что в ходе доставки бронетехники российским авиаперевозчиком не возникло каких-либо препятствий.
Броневики доставлялись воздушным путем в аэропорт Белграда Батайница. Там они были приняты представителями сербского министерства обороны.
«Техника доставлена надежно и безопасно, с соблюдением международных норм», — сообщило сербское военное ведомство. В Белграде также отметили, что соглашение Москвы и Белграда о военно-техническом сотрудничестве выполняется точно в установленные сроки.
Всего соглашение подразумевает поставку сербам 30 танков и 30 бронетранспортеров.
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