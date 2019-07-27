Россия поставила в Сербию разведывательно-дозорные машины

Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества. Об этом сообщило Минобороны Сербии, уточнив, что в ходе доставки бронетехники российским авиаперевозчиком не возникло каких-либо препятствий.

Броневики доставлялись воздушным путем в аэропорт Белграда Батайница. Там они были приняты представителями сербского министерства обороны.

«Техника доставлена надежно и безопасно, с соблюдением международных норм», — сообщило сербское военное ведомство. В Белграде также отметили, что соглашение Москвы и Белграда о военно-техническом сотрудничестве выполняется точно в установленные сроки.

Всего соглашение подразумевает поставку сербам 30 танков и 30 бронетранспортеров.