На территории российской военной базы в Абхазии открылся детский сад на 150 мест
Торжественное открытие детского сада состоялось 27 июля под аккомпанемент военного оркестра с участием представителей командования ЮВО, высокопоставленных приглашенных лиц и членов семей военнослужащих.
В настоящий момент завершается прием граждан на работу по штатно-должностному расчету учреждения. Приоритет отдается женам военнослужащих, имеющих опыт работы с детьми.
Детский сад ориентирован на содержание 8 групп детей.Строительство осуществлялось по современным энергосберегающим технологиям из экологически чистых строительных материалов, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду.
Также на территории военного соединения завершается строительство школы на 200 мест для детей военнослужащих.
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28.07.1913:53:25