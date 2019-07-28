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Российские проекты за рубежом

На территории российской военной базы в Абхазии открылся детский сад на 150 мест

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Торжественное открытие детского сада состоялось 27 июля под аккомпанемент военного оркестра с участием представителей командования ЮВО, высокопоставленных приглашенных лиц и членов семей военнослужащих.

В настоящий момент завершается прием граждан на работу по штатно-должностному расчету учреждения. Приоритет отдается женам военнослужащих, имеющих опыт работы с детьми.

Детский сад ориентирован на содержание 8 групп детей.Строительство осуществлялось по современным энергосберегающим технологиям из экологически чистых строительных материалов, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду.

Также на территории военного соединения завершается строительство школы на 200 мест для детей военнослужащих.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12243029@egNews

новый детский сад , Абхазия
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