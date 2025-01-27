Припортовый российско-абхазский контейнерный терминал введён в эксплуатацию в Очамчире

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Компания «Трансэкосистема» ввела в эксплуатацию припортовый контейнерный терминал в Очамчире.

Площадь объекта составляет 12,5 га, единовременно он позволяет размещать до 1,2 тыс. контейнеров, в том числе рефрижераторные.

Строительство осуществлялось на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией.

Оборудование терминала работает на основании сложного программного обеспечения, которое требует специального обслуживания, и аналогов ему в Абхазии нет. За одну смену в терминале можно переработать груз составного поезда.

Терминал станет частью транспортного коридора для приема и доставки грузов из России в третьи страны. Он оснащён железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов.

https://www.inf...a3kbfl564601213

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