Припортовый российско-абхазский контейнерный терминал введён в эксплуатацию в Очамчире

Припортовый российско-абхазский контейнерный терминал введён в эксплуатацию в ОчамчиреСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компания «Трансэкосистема» ввела в эксплуатацию припортовый контейнерный терминал в Очамчире.
Площадь объекта составляет 12,5 га, единовременно он позволяет размещать до 1,2 тыс. контейнеров, в том числе рефрижераторные.
Строительство осуществлялось на средства инвестпрограммы льготного кредитования, которую Абхазия реализует совместно с Россией.
Оборудование терминала работает на основании сложного программного обеспечения, которое требует специального обслуживания, и аналогов ему в Абхазии нет. За одну смену в терминале можно переработать груз составного поезда.
Терминал станет частью транспортного коридора для приема и доставки грузов из России в третьи страны. Он оснащён железнодорожными путями и всем необходимым для выгрузки вагонов.
https://www.inf...a3kbfl564601213
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