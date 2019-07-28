С Днём военно-морского флота!
Корвет «Гремящий» проекта 20385 и фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 на Большой Неве:
Малые ракетные корабли «Советск» и «Мытищи» проекта 22800:
Корвет «Громкий» проекта 20380:
Малый ракетный корабль «Смерч» проекта 12341, прошедший модернизацию:
Обратите внимание на артиллерийскую установку АК-176МА, заменившую АК-176М!
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