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Армия и Флот

С Днём военно-морского флота!

Корвет «Гремящий» проекта 20385 и фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 на Большой Неве:

  •  © Фото из открытых источников

Малые ракетные корабли «Советск» и «Мытищи» проекта 22800:

  •  © Фото из открытых источников

Корвет «Громкий» проекта 20380:

  •  © Фото из открытых источников

Малый ракетный корабль «Смерч» проекта 12341, прошедший модернизацию:

  •  © Фото из открытых источников

Обратите внимание на артиллерийскую установку АК-176МА, заменившую АК-176М!

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ВМФ
  • Птичка Грач
    28.07.1910:01:36

    всех причастных и непричастных, кто в море и кто на берегу, для кого флот жил, флот жив, флот будет жит! с праздником !!!

             

    #1146370
  • rvk
    28.07.1911:43:34

       

    #1146377
  • Нет аватара
    28.07.1912:23:44

    С праздником, мореманы!   

    #1146382
  • Нет аватара
    28.07.1912:26:56

    С праздником!

    пс.

    Обратите внимание на артиллерийскую установку АК-176МА, заменившую АК-176М!

    А почему она не спереди стоит? Там вроде даже место под неё есть… (всегда интересовал этот вопрос)

    #1146383
    • A_SEVER
      28.07.1912:31:10

      А почему она не спереди стоит?
      Спереди стоит ЗРК «Оса».

      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~12:33 28.07.19
      #1146385
  • Soviet Assault
    28.07.1913:36:08

    С Праздником, товарищи!    

    #1146388
  • Нет аватара
    28.07.1913:58:05

    Всех с праздником!!   

    #1146390
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