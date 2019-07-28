С Днём военно-морского флота!

Корвет «Гремящий» проекта 20385 и фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 на Большой Неве:



© Фото из открытых источников

Малые ракетные корабли «Советск» и «Мытищи» проекта 22800:



© Фото из открытых источников

Корвет «Громкий» проекта 20380:



© Фото из открытых источников

Малый ракетный корабль «Смерч» проекта 12341, прошедший модернизацию:



© Фото из открытых источников

Обратите внимание на артиллерийскую установку АК-176МА, заменившую АК-176М!