В с. Тарском Северной Осетии открыта новая амбулатория

В селении Тарском Пригородного района открыта вновь отстроенная сельская амбулатория на 50 посещений в сутки.

Перерезав символическую красную ленту, гости и жители Тарского смогли переступить порог медицинского учреждения и оценить его внутреннее убранство и оснащение. В просторных помещениях предусмотрены кабинеты стоматолога, терапевта, педиатра, ультразвуковой диагностики, акушера-гинеколога, ЭКГ. Также предусмотрены палаты дневного пребывания пациентов. Медицинский объект построен за счет средств резервного фонда Правительства РФ

В рамках национального проекта «Здравоохранение» республике выделено более 1 млрд рублей. На эти средства будет приобретена современная техника по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также средства будут вложены в развитие детского здравоохранения.