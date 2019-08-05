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Своими глазами

Экскурсия на завод микроэлектроники «Микрон»: как делают чипы для электронного паспорта

До этого дня я был в Зеленограде дважды. В первый раз на производстве микроэлектронных устройств компании «Миландр». Второй раз на микроэлектронном производстве ЗНТЦ. Все это здесь рядом, ходил вокруг да около цехов «Микрона», но на крупнейший в России завод микроэлектроники удалось попасть только сейчас.

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Поводом для посещения был годовой отчет компании и начало производства микрочипов для новых электронных паспортов. Отчет впечатляет. Так в прошлом году Микрон вышел на чистую прибыль в 584 миллиона рублей, а выручка впервые превысила 10 миллиардов рублей. Причем, пятую часть составляет экспорт микросхем. Но отчеты это скучно, в конце концов уже давно готов пресс-релиз, с которым можно ознакомиться на сайте компании. А мы, пожалуй проследуем на производство.

Чипы для паспортов, компания производит по технологии 90 нм, на пластинах 200 мм. Я напомню, что у компании есть и 65 нм, но этот техпроцесс здесь применяют мало, он скорее лишь дополнение к действительно массовому производству 180-90 нм. В микроэлектронике вообще с недавних пор выделилось 2 параллельных направления — 180-90 нм и 27-10 нм. Продукты, производимые по этим двум направлениям практически не пересекаются, это разные продукты. Поэтому, те кто называют производство на Микроне устаревшим — неправы. Существует широкий перечень продуктов, которые нет смысла делать по более тонким техпроцессам, и эти продукты так же востребованы в мире. И Микрон здесь прочно занял свою нишу.

Но давайте посмотрим на производство. Оно начинается с чистой комнаты, куда в специальных герметичных SMIF-контейнерах приходят кремневые пластины 200 мм.

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Контейнер с пластинами загружается в установки для той или иной операции, после чего переносится в новую установку, для других операций в соответствии с технологическим процессом. Таких операций сотни, тут одних только химикатов используется около трех десятков разных видов.

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Производство сложнейшее, тут сотни видов оборудования, а под ним еще и тысячи километров коммуникаций, проводов, труб. Контакт с человеком минимизируется, поэтому операции максимально автоматизированы, химические растворы поступают по одним трубам, отходы химических реакций отводятся по другим.

Причем если общими для всех операций является операции фотолитографии и травления, то потом маршруты пластин могут отличаться в зависимости от продукта. Так одна пластина проводит внутри чистой комнаты до нескольких месяцев, пока на ней не будет сформирован нужный продукт.

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

После такого длительного путешествия пластина тестируется, режется на отдельные микросхемы и отправляется в третий цех на сборку.

В зависимости от назначения, сборка осуществляется на разном оборудовании. Для RFID меток используются роботизированные линии Mühlbauer

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

В них, в автоматическом режиме, микросхема RFID метки сажается на антенну. Антенны могут быть различной формы, поэтому установок несколько, что бы параллельно делать различные продукты

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Например, антенна может быть вот такой круглой формы. Такие используются в крышках, например, канистр с автомобильным маслом.

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Покупая масла некоторых производителей, знайте, там есть продукт Микрона.

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но вообще Микрон выпускает огромное количество изделий, вот лишь некоторые из них

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но, мы пришли посмотреть на новый чип для паспорта. Его сборка происходит на другом оборудовании в том же цехе. Сюда поступает уже готовая и разрезанная пластина, то есть каждый чип уже отделен от соседних.

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

В оборудование загружается карта годности чипов, и согласно карте, манипулятор выбирает годные чипы и сажает их на трехрядную ленту

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

После того, как чипу, золотой проволокой, развариваются контакты, он идет на герметизацию.

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

И вот он, готовый продукт

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Всего в год Микрон планируется производить 10-12 млн чипов для паспортов в год. В 2018 году микрон произвел 13 млн чипов, но, при необходимости, Микрон свободно может увеличить производство в 2 и более раз, так что с производством чипов для паспортов граждан России он легко справится.


  • 5
микрон, Зеленоград, микроэлектроника, чипы
  • Clausson
    05.08.1911:25:25

    Спасибо за репортаж, интересно.

    Вот кстати тоже интересно:

    роботизированные линии Mühlbauer

    Как-то принято считать, что немцы не участвуют в микроэлектронном переделе рынка. Но вот смотри-ка, они и тут ключевой игрок предлагающий свои компетенции и нашедшие свою нишу. Молодцы, верный путь.

    Вот и микрон идет своим рыночным путем.

    Микрон свободно может увеличить производство в 2 и более раз

    То есть в любом случае перепаспортизация будет не быстрым процессом.

    Отредактировано: Clausson~11:27 05.08.19
    #1147801
    • Нет аватара
      05.08.1915:01:46

      Ну, а че немцам то удивляться, если какие то там голландцы из ASML держат за фаберже весь мировой рынок микроэлектроники, так как являются ведущими производителями фотолитографов.

      #1147831
  • Сергей Беседин
    05.08.1912:10:42

    Про Микрон ясно,работающее предприятие.А,про Ангстрем, подобное предприятие есть видео или инфа?Или туда не пускают?

    Отредактировано: Сергей Беседин~12:11 05.08.19
    #1147807
    • rvk
      05.08.1912:58:36

      Меня пока туда не приглашали.

      #1147812
  • Human RS
    05.08.1915:02:21

    А кто производит кремниевые пластины? Импорт или наши?

    #1147833
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