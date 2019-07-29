В Уссурийске запустили производство плит OSB и фанеры

В Уссурийске резидент Свободного порта Владивосток запустил производство плит OSB и фанеры. Объем инвестиций в проект составил 154,5 млн рублей. Сведения предоставила Корпорация развития Дальнего Востока.

Производственное здание площадью 7000 квадратных метров вместило в себя лесосклад, ремонтный, фанерный, транспортный цеха, производство фанеры, опалубки, плит OSB. Для изготовления инвестор использует невостребованную и низкосортную древесину из лесных хозяйств Приморья.

Решение о запуске нового производства принято для реализации задач по импортозамещению. Ранее продукция завозилась в основном из Китая. Новое предприятие сможет выпускать в год 35 тыс. квадратных метров продукции. В будущем количество рабочих мест вырастет с 8 до 167.