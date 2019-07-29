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Экспорт

Китай разрешил импорт сои из всех регионов России

Китай разрешил импортировать соевые бобы из всех регионов России. Об этом говорится в опубликованном на сайте Главного таможенного управления КНР заявлении.

«В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами КНР, а также фитосанитарными требованиями к сое, кукурузе, заливному рису и рапсу, ввозимым из РФ, разрешен импорт соевых бобов [в Китай] со всей территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

В сообщении сказано, что «под российской соей подразумеваются соевые бобы, выращенные во всех регионах России и предназначенные для переработки». Также отмечается, что «ввозимая из РФ соя не должна являться переносчиком карантинных вредных организмов».

«Импортируемые из России соевые бобы могут перевозиться водным, железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом, — сказано в заявлении. — При этом погрузочные транспортные средства должны соответствовать требованиям карантинного и эпидемиологического надзора».

В сообщении также отмечается, что «принятые меры вступили в силу с момента публикации».

В мае 2019 года начальник управления земельного надзора контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора сообщала о планах подписать соответствующее соглашение.
https://tass.ru/ekonomika/6710991

экспорт
  • Akimich
    29.07.1911:47:13

    Американцы со своей торговой войной на ещё один рынок (соя поляна американцев была)подарили это хорошо.Орден Трамп заслужил.

    #1146588
    • Нет аватара
      29.07.1913:42:29

      Любой дополнительный рынок, это хорошо, но главное, что соя это бобовые идеальный компонент в севообороте. 1 год выращивания сои эквивалентен внесения 70 кг азотных удобрений на гектар. А то одними злаковыми можно убить землю на кизяк.

      #1146616
      • Нет аватара
        29.07.1913:56:39

        земли в РФ достаточно…если мы ее не начнем использовать то ее в скором будущем будут использовать другие

        #1146623
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