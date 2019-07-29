Китай разрешил импорт сои из всех регионов России
Китай разрешил импортировать соевые бобы из всех регионов России. Об этом говорится в опубликованном на сайте Главного таможенного управления КНР заявлении.
«В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами КНР, а также фитосанитарными требованиями к сое, кукурузе, заливному рису и рапсу, ввозимым из РФ, разрешен импорт соевых бобов [в Китай] со всей территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
В сообщении сказано, что «под российской соей подразумеваются соевые бобы, выращенные во всех регионах России и предназначенные для переработки». Также отмечается, что «ввозимая из РФ соя не должна являться переносчиком карантинных вредных организмов».
«Импортируемые из России соевые бобы могут перевозиться водным, железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом, — сказано в заявлении. — При этом погрузочные транспортные средства должны соответствовать требованиям карантинного и эпидемиологического надзора».
В сообщении также отмечается, что «принятые меры вступили в силу с момента публикации».
В мае 2019 года начальник управления земельного надзора контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора сообщала о планах подписать соответствующее соглашение.
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