Китай разрешил импорт сои из всех регионов России

Китай разрешил импортировать соевые бобы из всех регионов России. Об этом говорится в опубликованном на сайте Главного таможенного управления КНР заявлении.

«В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами КНР, а также фитосанитарными требованиями к сое, кукурузе, заливному рису и рапсу, ввозимым из РФ, разрешен импорт соевых бобов [в Китай] со всей территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

В сообщении сказано, что «под российской соей подразумеваются соевые бобы, выращенные во всех регионах России и предназначенные для переработки». Также отмечается, что «ввозимая из РФ соя не должна являться переносчиком карантинных вредных организмов».

«Импортируемые из России соевые бобы могут перевозиться водным, железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом, — сказано в заявлении. — При этом погрузочные транспортные средства должны соответствовать требованиям карантинного и эпидемиологического надзора».

В сообщении также отмечается, что «принятые меры вступили в силу с момента публикации».

В мае 2019 года начальник управления земельного надзора контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора сообщала о планах подписать соответствующее соглашение.