На стройплощадку АЭС «Аккую» прибыло первое крупногабаритное оборудование

29 июля 2019 года, Буюкеджели (Турция, провинция Мерсин) - На строительную площадку АЭС «Аккую» прибыл первый крупногабаритный груз для энергоблока № 1 — устройство локализации расплава («ловушка расплава»).

Это оборудование, которое будет установлено под корпусом ядерного реактора, представляет собой конусообразную емкость весом 150 тонн, изготовленную из стали, устойчивой к высоким температурам.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, который на днях провел рабочую встречу с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым на площадке строительства АЭС «Аккую», заявил: «Мы увидели, что на площадку доставлено важное оборудование, элемент систем безопасности — „ловушка расплава“. Устройство локализации расплава, спроектированное для атомных электростанций третьего поколения, к которым относится АЭС „Аккую“, позволяет повысить уровень ядерной безопасности. До конца этого года завершится процесс монтажа данного оборудования».

«Символично, что первое крупногабаритное оборудование, прибывшее на площадку — это элемент систем безопасности. Надежность и безопасность работы АЭС закладывается задолго до начала ее эксплуатации. Соблюдение принципов ядерной безопасности с первого дня реализации проекта и постоянный контроль выполняемых работ являются неотъемлемой частью процесса строительства. Этот основополагающий подход действует на протяжении всего проектного срока эксплуатации, который составляет 60 лет, а, возможно, и дольше, — отметила генеральный директор АО „Аккую Нуклеар“ Анастасия Зотеева. — Проект „Аккую“ опирается на уже имеющийся опыт сооружения и эксплуатации станций с аналогичным проектным решением в России. Оно предусматривает комбинацию активных и пассивных систем, обеспечивающих безопасность АЭС при любых внешних условиях».

Работы по возведению энергоблока № 1, для которого предназначено устройство локализации расплава, выполняются по плану, ведется подготовка к монтажу «ловушки». Все этапы строительства тщательно контролируются независимыми инспекционными организациями и национальным регулирующим органом — Агентством по ядерному регулированию (NDK).