На второй блок турецкой АЭС «Аккую» установили статор турбогенератора массой 437 тонн

На строящейся атомной электростанции «Аккую» в Турции выполнена ключевая операция — на втором энергоблоке установлен статор турбогенератора. Это один из самых тяжелых элементов АЭС: его масса составляет 437 тонн, длина — 12 метров, диаметр — 4,2 метра.

Монтаж провели бескрановым способом с помощью специальной гидравлической такелажной системы. Перед установкой строители усилили перекрытия машинного зала, смонтировали временные опоры и рельсовый путь для транспортировки.

Сергей Буцких, генеральный директор «Аккую Нуклеар»

На первом энергоблоке продолжаются пусконаладочные работы, одновременно на других энергоблоках последовательно производятся строительные и монтажные операции. В машинном зале второго блока мы постепенно переходим от строительных работ к установке компонентов, отметил он.

АЭС «Аккую» строится по российскому проекту с использованием технологий Росатома. Станция станет первой атомной электростанцией в Турции.

    Нет аватара KBLINOV7614.01.26 15:49:52

    Автор, почему не указать, кто изготовил этот статор в России ???

      MM5 MM514.01.26 17:21:43

      Изготовитель — компания «Турбинные технологии ААЭМ».

      • Нет аватара alexm15.01.26 11:48:54

        А вот интересно, это которая в Питере или Подольске? И соучредителем там была ведь «АРАБЕЛЛЕ СОЛЮШНС» (Французская Республика)??? А как теперь?

