На второй блок турецкой АЭС «Аккую» установили статор турбогенератора массой 437 тонн
На строящейся атомной электростанции «Аккую» в Турции выполнена ключевая операция — на втором энергоблоке установлен статор турбогенератора. Это один из самых тяжелых элементов АЭС: его масса составляет 437 тонн, длина — 12 метров, диаметр — 4,2 метра.
Монтаж провели бескрановым способом с помощью специальной гидравлической такелажной системы. Перед установкой строители усилили перекрытия машинного зала, смонтировали временные опоры и рельсовый путь для транспортировки.
Сергей Буцких, генеральный директор «Аккую Нуклеар»
На первом энергоблоке продолжаются пусконаладочные работы, одновременно на других энергоблоках последовательно производятся строительные и монтажные операции. В машинном зале второго блока мы постепенно переходим от строительных работ к установке компонентов, отметил он.
АЭС «Аккую» строится по российскому проекту с использованием технологий Росатома. Станция станет первой атомной электростанцией в Турции.
