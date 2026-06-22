«Росатом» завершил строительство первого блока АЭС «Аккую»
В «Росатоме» сообщили о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. На площадке уже стартовали холодные гидравлические испытания реактора.
Строительные работы на блоке полностью завершены. Сейчас специалисты проводят гидравлические испытания — они начались накануне и продлятся несколько недель. После этого последуют пусковые операции. По итогам всех работ проведут ревизию и внесут корректировки в финальный этап.
Перед запуском испытаний завершили загрузку имитационных тепловыделяющих сборок в реактор и собрали реактор. После установки имитационной активной зоны смонтировали блок защитных труб и верхний блок реактора. Это один из важнейших этапов подготовки реакторной установки к холодно-горячей обкатке.
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