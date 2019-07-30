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Транспорт и логистика

Новая путевая техника от Тихорецкого машиностроительного завода

В октябре 2018 года пресс-служба ОАО «Тихорецкий Машиностроительный Завод им. В.В. Воровского» сообщила, что Тихорецкий машиностроительный завод изготовил и отгрузил в Краснодарский край для ЗАО «Таманьнефтегаз» модернизированный мотовоз МПТГ-2 (о запуске в серийное производство мотовоза сообщил в марте 2018 года сайт «Сделано у Нас») с установленной на раму монтажной площадкой грузоподъемностью 500 кг, а также пантографом (токоприемник, с помощью которого будет осуществляться контроль состояния контактной сети) в кабине, который предназначен для электрификации железнодорожного пути.

  • "Ураган-ТМЗ"
  • "Ураган-ТМЗ"
  •  © ttelegraf.ru

В марте 2019 года пресс-служба ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского» сообщила, что заводом в 2018 году была изготовлена и отгружена в адрес ГМК «Норильский Никель» новая модель снегоуборочной машины «Ураган ТМЗ» стоимостью около 270 млн рублей, которая предназначена для очистки снега с путей и стрелочных переводов.

Новый снегоочиститель создан полностью из российских комплектующих на основе рамы немецкого снегоочистителя «BEILHACK».

Как пояснил заместитель главного конструктора тихорецкого завода Константин Бобылёв, новая машина вышла мощнее немецкой, а также дешевле в три раза.

Машина весит 86 тонн и способна убрать 15 тонн снега в час.

  •  © sun9-20.userapi.com

  • "Ураган ТМЗ"
  • "Ураган ТМЗ"
  •  © tmzv.ru

Кабина машиниста компьюторизированна и автоматизирована.

  •  © tmzv.ru

  • Вибропогружатель АВФ-1М.2
  • Вибропогружатель АВФ-1М.2
  •  © tmzv.ru

19 июля 2019 года пресс-служба ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского» сообщила, что завод освоил выпуск агрегата для вибропогружения свайных фундаментов под опоры контактной сети АВФ-1М.2.

  •  © tmzv.ru

Вибропогружатель АВФ-1М.2 представляет собой самоходную железнодорожную платформу и предназначен для вибропогружения с железнодорожного пути свайных фундаментов под опоры контактной сети, и свай при обустройстве и ремонте контактной сети железных дорог.

На момент сообщения пресс-службой машина проходила комплекс сертиификационных испытаний на соответствие ТР ТС.

http://tmzv.ru/

Тихорецкий машиностроительный завод, мотовоз МПТГ-2
  • Clausson
    30.07.1900:57:11

    какая интересная моделька, никогда таких не видел.

    Фотки в сети есть, вставленные уж сильно мелкие, не разглядеть ничего:

    •  © trainpix.org

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Clausson~01:00 30.07.19
    #1146806
    • Великоросс
      30.07.1901:45:02

      В статье приведена ссылка, где есть фоторграфии мотовоза:

      .(о запуске в серийное производство мотовоза сообщил в марте 2018 года сайт «Сделано у Нас»)…

      В сети же фотографии модернизированного мотовоза крупным планом, о котором речь идет в данном обзоре, я пока не обнаружил.

      #1146811
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