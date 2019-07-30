Новая путевая техника от Тихорецкого машиностроительного завода
В октябре 2018 года пресс-служба ОАО «Тихорецкий Машиностроительный Завод им. В.В. Воровского» сообщила, что Тихорецкий машиностроительный завод изготовил и отгрузил в Краснодарский край для ЗАО «Таманьнефтегаз» модернизированный мотовоз МПТГ-2 (о запуске в серийное производство мотовоза сообщил в марте 2018 года сайт «Сделано у Нас») с установленной на раму монтажной площадкой грузоподъемностью 500 кг, а также пантографом (токоприемник, с помощью которого будет осуществляться контроль состояния контактной сети) в кабине, который предназначен для электрификации железнодорожного пути.
В марте 2019 года пресс-служба ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского» сообщила, что заводом в 2018 году была изготовлена и отгружена в адрес ГМК «Норильский Никель» новая модель снегоуборочной машины «Ураган ТМЗ» стоимостью около 270 млн рублей, которая предназначена для очистки снега с путей и стрелочных переводов.
Новый снегоочиститель создан полностью из российских комплектующих на основе рамы немецкого снегоочистителя «BEILHACK».
Как пояснил заместитель главного конструктора тихорецкого завода Константин Бобылёв, новая машина вышла мощнее немецкой, а также дешевле в три раза.
Машина весит 86 тонн и способна убрать 15 тонн снега в час.
Кабина машиниста компьюторизированна и автоматизирована.
19 июля 2019 года пресс-служба ОАО «ТМЗ им. В. В. Воровского» сообщила, что завод освоил выпуск агрегата для вибропогружения свайных фундаментов под опоры контактной сети АВФ-1М.2.
Вибропогружатель АВФ-1М.2 представляет собой самоходную железнодорожную платформу и предназначен для вибропогружения с железнодорожного пути свайных фундаментов под опоры контактной сети, и свай при обустройстве и ремонте контактной сети железных дорог.
На момент сообщения пресс-службой машина проходила комплекс сертиификационных испытаний на соответствие ТР ТС.
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30.07.1900:57:11
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