Шаланда «Рабочая» передана Росморпорту

26 июля 2019 года в соответствии с актом приема-передачи Северо-Западному бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» была передана новая самоходная грунтоотвозная шаланда «Рабочая».

Грунтоотвозная шаланда «Рабочая» проекта НВ 900 построена на АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (Карелия).

Шаланда предназначена для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом. Это однопалубное судно с модульной кормовой надстройкой. Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса. Два главных двигателя размещены на верхней палубе в кормовой части судна в защитных кожухах, что позволяет оперативно обслуживать их и производить агрегатную замену механизмов. Две винторулевые колонки с возможностью регулировки заглубления винта размещены снаружи корпуса и позволяют осуществлять подъем винтов из воды для обслуживания и ремонта на плаву без докования судна.

Северо-Западный бассейновый филиал в 2019 году планирует использовать шаланду «Рабочая» в морском порту Усть-Луга при производстве дноуглубительных работ в акватории морского порта.

Основные технические характеристики судна: