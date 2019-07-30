Шаланда «Рабочая» передана Росморпорту
26 июля 2019 года в соответствии с актом приема-передачи Северо-Западному бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» была передана новая самоходная грунтоотвозная шаланда «Рабочая».
Грунтоотвозная шаланда «Рабочая» проекта НВ 900 построена на АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (Карелия).
Шаланда предназначена для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом. Это однопалубное судно с модульной кормовой надстройкой. Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса. Два главных двигателя размещены на верхней палубе в кормовой части судна в защитных кожухах, что позволяет оперативно обслуживать их и производить агрегатную замену механизмов. Две винторулевые колонки с возможностью регулировки заглубления винта размещены снаружи корпуса и позволяют осуществлять подъем винтов из воды для обслуживания и ремонта на плаву без докования судна.
Северо-Западный бассейновый филиал в 2019 году планирует использовать шаланду «Рабочая» в морском порту Усть-Луга при производстве дноуглубительных работ в акватории морского порта.
Основные технические характеристики судна:
|Класс судна:
|КМ
Ice1 R3-RSN AUT3 Hopper
|Длина наибольшая, м:
|67,1
|Ширина наибольшая, м:
|11,4
|Высота борта, м:
|4,0
|Осадка по грузовую марку, м:
|3,0
|Объем грунтового трюмапо верхнюю кромку комингса, м3:
|916
|Валовая вместимость, р.т.:
|977
|Скорость хода, узлов:
|7
|Мощность главных двигателей, кВт:
|2 x 368 кВт
|Экипаж, чел.:
|3
|Автономность по запасам водыи провизии, суток:
|5
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30.07.1914:39:16