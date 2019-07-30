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Судостроение и судоходство

Шаланда «Рабочая» передана Росморпорту

26 июля 2019 года в соответствии с актом приема-передачи Северо-Западному бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» была передана новая самоходная грунтоотвозная шаланда «Рабочая».

  •  © rosmorport.ru

Грунтоотвозная шаланда «Рабочая» проекта НВ 900 построена на АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (Карелия).

Шаланда предназначена для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом. Это однопалубное судно с модульной кормовой надстройкой. Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса. Два главных двигателя размещены на верхней палубе в кормовой части судна в защитных кожухах, что позволяет оперативно обслуживать их и производить агрегатную замену механизмов. Две винторулевые колонки с возможностью регулировки заглубления винта размещены снаружи корпуса и позволяют осуществлять подъем винтов из воды для обслуживания и ремонта на плаву без докования судна.

Северо-Западный бассейновый филиал в 2019 году планирует использовать шаланду «Рабочая» в морском порту Усть-Луга при производстве дноуглубительных работ в акватории морского порта.

Основные технические характеристики судна:

Класс судна:КМ
  •  © rosmorport.ru

Ice1 R3-RSN AUT3 Hopper

Длина наибольшая, м:67,1
Ширина наибольшая, м:11,4
Высота борта, м:4,0
Осадка по грузовую марку, м:3,0
Объем грунтового трюмапо верхнюю кромку комингса, м3:916
Валовая вместимость, р.т.:977
Скорость хода, узлов:7
Мощность главных двигателей, кВт: 2 x 368 кВт
Экипаж, чел.:3
Автономность по запасам водыи провизии, суток:5
http://www.rosmorport.ru/filials/sp...porta_peredali_novuyu_shalandu.html

Онежский судостроительно-судоремонтный завод, шаланда, Карелия, Петрозаводск, Росморпорт,
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