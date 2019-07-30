«Швабе» начал продажи улучшенной версии микроскопа МИС

Дизайн и некоторые технические характеристики цифрового микроскопа МИС улучшили инженеры казанского предприятия холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Модернизированная версия доступна в продаже.

Микроскоп МИС-463 наделен функцией определения линейных размеров, углов и площадей и предназначен для контроля и фотовидеофиксации качества поверхности объектов, монтажа электрорадиоавтоматики, а также визуализации мелких предметов и структур материала. Разработчиком устройства выступает компания «Швабе — Технологическая лаборатория».

В обновленной модели специалисты увеличили угол наклона оси наблюдения. В отличие от предыдущей он составляет 90 градусов без необходимости подфокусировки (настройки изображения). Кроме того, в микроскопе предусмотрен широкий диапазон увеличения: от 9 до 53 крат — оптического и до 530 крат — цифрового, а также имеется возможность подключения к компьютеру.

«Мы создали высокотехнологичный микроскоп, который максимально комфортен в эксплуатации. В приборе имеется возможность работы в отраженном и проходящем свете, а также функция регулировки яркости подсветки. Первая партия изготовлена», — отметил генеральный директор «Швабе — Технологическая лаборатория» Андрей Коньков.

Приобрести микроскоп МИС-463 можно в профильных магазинах во всех регионах России.