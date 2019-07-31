Ставропольские аграрии увеличили сбор зерна. Больше и лучше
На Ставрополье аграрии завершили уборочную страду.
По предварительным данным краевого минсельхоза, в закромах почти 8,35 миллиона тонн зерновых. Итоговые результаты 2019 года больше прошлогодних (в 2018 году собрано 8,15 млн. тонн зерна, не считая кукурузы).
К сожалению засушливая погода не дала ставропольцам превысить рекорд 2017 года.
Мониторинг качества пшеницы свежего урожая показывает, что качество зерна улучшилось: на 87% пшеница продовольственная, в том числе пшеница 3 класса составляет 40%. В 2018 году продовольственного зерна получено 75%, в том числе 3 класса 19%.
Уборочная площадь в этом году составила почти 2378 тысяч гектаров. В среднем с гектара аграрии собирали 35,1 центнера. Максимальная урожайность по итогам жатвы зафиксирована в Новоалександровском городском округе — 64,1 центнера с гектара. В тройке лидеров также традиционно кочубеевские и изобильненские сельхозпроизводители, их показатели — 56,3 и 54,2 центнера с гектара соответственно.
Стоит также отметить существенный вклад ставропольских фермеров. Они завершили страду с общим валовым сбором свыше 1,67 миллиона тонн зерновых.
В уборочной кампании были заняты около 40 тысяч человек, задействованы свыше 7 тысяч комбайнов, более 8 тысяч грузовиков.
https://www.agroinvestor.ru/regions/news/32123-86-sobrannoy-v-rossii-pshenitsy-3-i-4-klassa/
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