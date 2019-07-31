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Экспорт

«Рособоронэкспорт» завершил поставку Турции первой партии имущества С-400

  •  © rostec.ru

Компания «Рособоронэкспорт», входящая в Госкорпорацию Ростех, 25 июля этого года завершила поставку Турции первой партии имущества зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

"Рособоронэкспорт" выполнил первую часть своих обязательств перед турецкими партнерами. Всего, начиная с 12 июля, в Турцию совершено более 30 спецрейсов с первой партией имущества ЗРС С-400. Часть турецких специалистов уже прошла подготовку в России. Оставшуюся партию отгрузим в соответствии с согласованным сторонами графиком, в этот же срок проведем обучение обслуживанию и эксплуатации системы основной части специалистов. Сейчас ведем переговоры о продолжении сотрудничества по этому вопросу, в том числе и об организации лицензионного производства отдельных элементов системы в Турции", — сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» Турции «Рособоронэкспорт» подписал в апреле 2017 года в Москве. Он является крупнейшим экспортным контрактом компании со странами блока НАТО.

«Поставки С-400 укрепили не только систему ПВО Турции, но и стратегическое партнерство наших стран. У нас есть полное взаимное доверие. „Рособоронэкспорт“ планирует максимально расширить контакты с турецкой стороной по реализации взаимовыгодных проектов, в том числе в области вертолетостроения, боевой авиации и средств ПВО», — отметил глава «Рособоронэкспорта».

Главным преимуществом С-400 является универсальность. Система противовоздушной обороны способна бороться как со всеми типами аэродинамических целей, так и с баллистическими ракетами вплоть до баллистических ракет средней дальности. «Триумф» в несколько раз превосходит зарубежные аналоги по основным ключевым характеристикам. Кроме того, она способна интегрироваться в глобальные национальные системы ПВО, состоящие из элементов производства других стран, без потери функциональности.
https://rostec.ru/news/rosoboroneks...i-pervoy-partii-imushchestva-s-400/

ростех, «Рособоронэкспорт»
  • Clausson
    31.07.1921:25:44

    Где-то есть перечень, что именно поставили в этой первой партии?

    Вообще, странно (и немного весело) наблюдать, как же пригорело у Эрдогана, что аж МЧС подключился тушить его «жажду».

    Отредактировано: Clausson~21:27 31.07.19
    #1147175
  • Нет аватара
    31.07.1921:33:05

    Против кого будут применять — против греков?    

    Отредактировано: чупакабра~21:33 31.07.19
    #1147179
    • Макс Южный
      31.07.1923:43:21

      Турция это вторые по силе ВС НАТО, поэтому применять «С-400» особо не против кого, да и защитное это вооружение, в основном.

      Хотя для более мелких вопросов оно и как наступательно почти что работает. Против Сирии, например. Если Эрдоган спятит ещё больше, чем раньше, то с помощью «С-400» можно обеспечить себе относительно мирный тыл, не пуская к себе сирийские самолёты возмездия. Но и это только воображение, поскольку Сирия очень слаба.

      #1147217
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