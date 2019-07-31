«Рособоронэкспорт» завершил поставку Турции первой партии имущества С-400

Компания «Рособоронэкспорт», входящая в Госкорпорацию Ростех, 25 июля этого года завершила поставку Турции первой партии имущества зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

"Рособоронэкспорт" выполнил первую часть своих обязательств перед турецкими партнерами. Всего, начиная с 12 июля, в Турцию совершено более 30 спецрейсов с первой партией имущества ЗРС С-400. Часть турецких специалистов уже прошла подготовку в России. Оставшуюся партию отгрузим в соответствии с согласованным сторонами графиком, в этот же срок проведем обучение обслуживанию и эксплуатации системы основной части специалистов. Сейчас ведем переговоры о продолжении сотрудничества по этому вопросу, в том числе и об организации лицензионного производства отдельных элементов системы в Турции", — сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» Турции «Рособоронэкспорт» подписал в апреле 2017 года в Москве. Он является крупнейшим экспортным контрактом компании со странами блока НАТО.

«Поставки С-400 укрепили не только систему ПВО Турции, но и стратегическое партнерство наших стран. У нас есть полное взаимное доверие. „Рособоронэкспорт“ планирует максимально расширить контакты с турецкой стороной по реализации взаимовыгодных проектов, в том числе в области вертолетостроения, боевой авиации и средств ПВО», — отметил глава «Рособоронэкспорта».

Главным преимуществом С-400 является универсальность. Система противовоздушной обороны способна бороться как со всеми типами аэродинамических целей, так и с баллистическими ракетами вплоть до баллистических ракет средней дальности. «Триумф» в несколько раз превосходит зарубежные аналоги по основным ключевым характеристикам. Кроме того, она способна интегрироваться в глобальные национальные системы ПВО, состоящие из элементов производства других стран, без потери функциональности.