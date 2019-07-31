На московской кондитерской фабрике «Рот Фронт» запущена новая линия



Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

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На фабрике «Рот Фронт», входящей в холдинг «Объединенные кондитеры», запущена линия по переработке какао-бобов, которая позволит полностью обеспечить потребности фабрик холдинга какао тертым, какао-маслом и какао-порошком.

Сырье для кондитерской промышленности будет поставляться как на все московские фабрики холдинга — «Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Русский Шоколад» — а также на 15 фабрик в разных регионах.

Расчетная мощность участка по переработке какао-бобов составляет 25 000 тонн/год. Запуск нового цеха позволит создать 150 рабочих мест. В проект инвестировано 1,3 млрд рублей.

Новая линия занимает около 2000 кв. м. производственных площадей фабрики. Она станет самым крупным производством по подготовке сырья для кондитерской промышленности в стране и в Восточной Европе в целом.

Линия оснащена российским оборудованием: емкостями, весовым оборудованием, системами управления температурным режимом.

Обработка какао-бобов осуществляется по новейшей методике: зерна-какао очищаются, затем проходят дробление, обжарку и отжим масла. Данная технология используется в России впервые и позволяет увеличить выход какао-масла. Также применение данной технологии позволит получить более выраженный шоколадный аромат готового продукта.

«Рот Фронт» — одна из старейших кондитерских фабрик Москвы, образованная в 1826 году. На предприятии занято около 4 тыс. сотрудников.