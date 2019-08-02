«АЭМ-технологии» ввёл в строй специализированный участок входного контроля материалов

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) ввёл в строй специализированный участок входного контроля материалов, которые поступают в производство для изготовления оборудования АЭС.

Ввод в действие нового участка позволит сократить более чем в два раза время прохождения входного контроля заготовок главного циркуляционного насоса, трубопровода и коллекторов парогенератора.

Новый участок занимает площадь около 1300 кв.м., включает в себя 12 рабочих мест. Они оснащены роликоопорами, ложементами и оснасткой для кантовки оборудования. Для проведения визуального и измерительного контроля установлено эффективное энергосберегающее светодиодное освещение. Специализированный участок организован на освобождённых площадях механосборочного производства в рамках проекта по сокращению времени прохождения входного контроля заготовок. Теперь все крупногабаритные заготовки оборудования реакторной установки поступают сюда на расконсервацию и проверку качества материала заготовки.

Входной контроль — обязательная процедура поверки материалов и комплектующих изделий на соответствие федеральным нормам, правилам и документам по стандартизации. Он проводится с целью предотвращения запуска в производство заготовок, не соответствующих установленным требованиям.