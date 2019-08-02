НПК «Грасис» изготовила азотную станцию для нефтяной компании в Центральной Африке

НПК «Грасис» изготовила азотную мембранную станцию, которая будет эксплуатироваться в Центральной Африке, для одной из крупнейших нефтяных компаний мира.

В этом проекте инженерами Грасис реализовано особое техническое решение по разделению воздуха на мембране, при котором процесс газоразделения проходит при низкой температуре — +24°С. Это позволило увеличить долю отбора азота и работать с учетом высоких температур сжатого воздуха после компрессора. Охлаждение осуществляется с помощью замкнутого водяного контура, в состав которого входит воздухоохлаждаемый чиллер.

Получаемый газ применяется как инертная среда для последующего заполнения ресивера низкого давления, а также для заправки баллонов и прицепных буллитов. Станция имеет два выхода азота производительностью 206 м³/ч и 90 м³/ч с чистотой 99,5% и давлением 10,5 бар и 207 бар соответственно.

Все работающее под давлением оборудование внутри контейнера, а также сварка трубопроводов соответствуют американским стандартам ASME. Электрооборудование выполнено согласно требованиям международного стандарта IEC.

Станция изготовлена c учетом особенностей ее места расположения — все приточные вентиляционные проемы оснащены ловушками для песка и противопылевыми фильтрами для эксплуатации в условиях пылевых бурь.