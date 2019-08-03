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Авиация

Новейший военный БЛА «Охотник» совершил первый полет

  •  © tvzvezda.ru

В рамках программы испытаний совершил первый полет новейший военный беспилотный летательный аппарат «Охотник». Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО «Компания «Сухой», проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

Первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и успешную посадку.

БЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

«Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки
https://tvzvezda.ru/news/opk/content/2019831819-mZwNv.html

С-70 «Охотник»
  • Нет аватара
    03.08.1920:07:09

    Хорошая новость!

    На фото, видимо, неприглядное российское лето   .

    #1147614
    • Нет аватара
      03.08.1920:17:30

         

      А еще надо было на взлетное поле медведей выпустить, да мужиков с балалайками. Ведь эту фотографию посмотрел весь мир. Нельзя же так портить свой имидж…

      Ждем видео…

      Отредактировано: Сергей К.~20:26 03.08.19
      #1147615
      • Нет аватара
        03.08.1921:16:52

        Все медведи были за пультами    

        #1147623
      • Badassgoliath
        04.08.1908:30:13

        да мужиков с балалайками.

        Сдаётся мне, что балалайки, как признак русскости чего бы то ни было, уже не актуальны. Это в советские времена, когда по заграницам гастролировали разные ансамбли, и они были единственной возможностью посмотреть на русских, как таковых — это было запоминающейся деталью.

        Я просто сужу по разнообразным медиапродуктам, типа кинофильмов и видеоигр, где при показе русских как-то не видно балалаек. Обычно показывают зиму и снег (независимо от даты в календаре), водку и иногда ушанки. Так же серпы-молоты и АКМ (которые они зовут АК-47). Балалаек не было даже в GTA 4, где значительная часть игры была отведена под Russian mafia. Так же видеоигра Metal Gear 3, которая происходит в СССР, не содержит балалаек, хотя японцы славятся тщательностью подхода. Однако они ограничились добавлением окончаний «-ska» к словам, которые, по их мнению, делают звучание слов и имён более «русским».

        Так что если бы балалайки ассоциировались за бугром с Россией (массово), то мы обязательно наблюдали бы их в фильмах и играх.

        И если бы рядом с этим аппаратом были мужики с балалайками, это не сыграло бы как дополнительное указание.

        #1147666
    • Константин Сухов
      04.08.1909:06:05

      я так понял       звёздные войны скоро

      #1147667
  • Нет аватара
    03.08.1920:49:01

    А вооружение он способен нести? В смысле, ударный?

    #1147618
    • Нет аватара
      03.08.1921:01:08

      Нет. Он просто для красоты. Будет рядом с Су-57 летать, чтобы тот эффектней смотрелся.

      Отредактировано: Сергей К.~21:02 03.08.19
      #1147620
      • Алекс Разработчик
        03.08.1921:06:44

            Шутка юмора. А кстати, в официальном сообщении термин «ударный» по какой-то причине не фигурирует.

        Отредактировано: Алекс Разработчик~21:09 03.08.19
        #1147622
    • Badassgoliath
      04.08.1908:10:53

      А вооружение он способен нести? В смысле, ударный?

      Первый вариант этой заметки говорил, что может нести 2800 кг вооружения. Не знаю, почему статью переправили.

      #1147664
  • Нет аватара
    04.08.1907:37:55

    Интересно, движок у него от Су-27, 25 или 34?

    #1147661
    • Нет аватара
      04.08.1907:50:04

      Двигатель не бывает ОТ чего-то там, ОТ какого-либо истребителя.

      Двигатель бывает определенной модели, а не ОТ ЧЕГО-ТО.

      ---

      (знакомые ребята-двигателисты с Жуковского, и не только, сейчас много в командировках над Охотником работают)

      #1147662
      • Нет аватара
        04.08.1908:25:11

        Хорошо. Интересно, движок у него из линейки АЛ-31 или Р-95 (Р-195) или АИ-222-25? Естественно со своими буковками (читай своей модификации)

        #1147665
      • Нет аватара
        04.08.1910:39:06

        Интересно, движок у него от Су-27, 25 или 34?

        Двигатель не бывает ОТ чего-то там, ОТ какого-либо истребителя.

        зачем выпендриваться? нельзя просто ответить на вопрос? илт просто промолчать, если уже не знаешь…

        ведь всем понятно, что имел ввиду человек

        #1147676
  • Нет аватара
    04.08.1910:01:59

    Желаю «Охотнику» распугать всю «дичь» только фактом своего появления! И не «охотиться» по настоящему.

    #1147671
  • Kolyda
    04.08.1910:57:31

    •  © Фото из открытых источников

    •  © i106.fastpic.ru

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    "Первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по теме «Охотник», создаваемого ПАО «Компания «Сухой», на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область). Рядом виднен один из опытных образцов Т-50-3 (бортовой номер «053») истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА), задействованный в теме «Охотник». Июнь 2019 года © снимок Google Map"

    Вот такое я вычитал сегодня на «Око планеты»

    #1147678
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