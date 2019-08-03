Несырьевой вклад современной России в мировое развитие

Принято рассказывать, что Россия ничего не производит. Россия она же «бензоколонка» с ракетами. Наука развивается только за рубежом, пользуемся мы всем импортным. И вообще Россия это сырьевой придаток запада. На самом, деле, всё не то, что бы не так, но несколько иначе. Вот несколько примеров по отраслям, а выводы в конце статьи.

Программное обеспечение

50% наиболее популярных приложений для операционной системы Android написано на языке программирования Kotlin. Этот язык создан командой российских программистов из российской компании JetBrains.

После того как Kotlin получил такую популярность среди разработчиков мобильных приложений, компании Google не оставалось ничего иного как назвать Kotlin основным языком программирования для разработки приложений на Android. Это заявление было сделано в рамках недавно прошедшей конференции Google I/O 2019. И это только одно из подтверждений, что российские программисты лучшие в мире.

Космонавтика

США закупают двигатели и другое оборудование для своих космических программ по всему миру. Даже Япония поставляет ракетные двигатели США, правда иногда бракованные. Зато российские двигатели не подводят и используются в самых ответственных миссиях. Речь идет о РД-180.

Мир бы никогда не увидел, как выглядит Плутон вблизи, если бы не российские двигатели РД-180, поднимающие ракету «Атлас-5» в космос и 10,9 кг плутония-238 выработанного на ПО «Маяк». Именно российский плутоний, загруженный в РИТЭГ питает бортовую аппаратуру станции (радиоизотопные термоэлектрические генераторы — единственный подходящий источник электроэнергии для межпланетных станций отправляемых в дальний «темный» космос).

Плутон. Фон естественно нарисован/ © NASA

Мы уже писали о том, что двигатель РД-180 обеспечил практически все самые известные космические миссии, которыми так гордится NASA:

миссия к Плутону «Новые горизонты»;

миссия к Луне LRO и Марсу MRO;

миссия к Юпитеру «Юнона»;

Solar Dynamics Observatory, SDO (Обсерватория солнечной динамики);

«Марсианская научная лаборатория» (Curiosity);

исследователь марсианских землетрясений InSight;

полет за грунтом астероида Бенну (OSIRIS-REx);

аппарат для исследования атмосферы Марса MAVEN и многое другое.

Авиация

Как Boeing так и Airbus разработку собственных самолетов в значительной степени ведет в России. Последний здесь даже имеет самое крупное за пределами Франции и Германии (основных участников) конструкторское бюро. Открыто оно еще в 2002 году.

Так же и с комплектующими. Их производство в значительной степени находится в России.

Вот пример только по самолетам Airbus:

*стойки переднего шасси, килевые балки и детали закрылков для семейства А-320 (самого популярного авиалайнера компании) — «Корпорация Иркут»;

*компоненты пилонов двигателей, так же для А-320 — Воронежское ВАСО;

*стойки основных шасси самых современных аэробусов — семейств А-350 и 380 (это тот который двухпалубный и самый большой пассажирский самолет в мире) — ВСМПО-Ависма (эта компания в целом производит 60% титановых деталей для всех аэробусов);

*блоки системы управления полетом, гидравлику и пневмоагрегаты — Нижегородский «Гидромаш»;

*теплообменнники, системы кондиционирования — «Хамильтон Стандард-Наука» ( Кимры, Тверская область).

А еще композиты и комплектующие для двигателей. Для Боинга, так же, весьма внушительный список.

Созданная в СССР немалыми усилиями, советская авиапромышленность, не пропала, она работает на Запад. Плохо это или хорошо другой вопрос.

Наука

Без российского участия не обходится не один международный проект, от термоядерной энергетики до космоса. Но наука это еще и PR.

Марсоход Curiosity нашел воду на Марсе — а где «спасибо» Институту космических исследований РАН который и изготовил нейронный детектор ДАН (Detector of Albedo Neutron), установленный на американском ровере?

Летим искать воду на Меркурий, снова загружаем на борт Bepi Colombo российские детекторы.

Или взять Лыткаринский завод оптического стекла из Подмосковья. Легендарный завод внес немалый вклад в изучение Вселенной. На самых больших в мире телескопах установлены зеркала, сделанные в Лыткарино. 30% мирового производства космической оптики — это завод из маленького российского города Лыткарино.

Однако сейчас «чудо» современной цивилизации это iPhone. Айфоны мы, увы, не производим. Но, хорошо, поговорим и про них.

Про «айфоны»

Хотя iPhone и считается американским, на самом деле он невероятно интернационален. В производстве различных его компонентов участвуют десятки компаний из разных стран мира.





© zen.yandex.ru

Швейцарские часы, смартфоны и светодиоды и конечно самые красивые девушки в одном снимке /© «Монокристалл»

Один из них — завод «Монокристалл» из города Ставрополя (в советское время завод носил имя «Аналог»). Но сегодня это не просто завод. Сегодня «Монокристалл» это интернациональная производственная компания, в составе которой 3 завода в России и Китае, исследовательский институт и 5 торговых представительств в США, Китае, Южной Корее, Тайване и Европе. Так вот, доля «Монокристалла» на рынке искусственного сапфира для светодиодов составляет сегодня 47%. Сапфиры, произведенные в Ставрополе используются в каждом 2-м светодиоде. Кроме того продукцию завода используют не только в смарт-часах, но и «обычных» часах ведущих швейцарских производителей.

Причем здесь айфон?

А еще «Монокристалл» это сапфировые стекла для iPhone и смарт-часов Apple Watch. И если у вас есть iPhone, то возможно это одна из тех моделей, в который использованы компоненты из Ставрополя.

Apple конечно хотел бы работать со «своими» производителями — американскими, но увы сделать качественнее сапфиры не у всех удается. Американская компания GT Advanced Technologies так и не смогла наладить производство, чем серьезно подвела Apple, и оставила ее без нескольких сотен миллионов долларов.

Тоже, что и снимком выше, но по-американски. Вот такими бракованными заготовками была завалена территория GT Advanced Technologies /© WSJ

Тут бы и закончить с «сапфировой темой». Но, сегодня «Монокристалл» занимает половину рынка искусственных сапфиров. И конечно это не единственный производитель. Вот только, используемое во всем мире оборудование для выращивания искусственных кристаллов так же производится России. Расположенная в Санкт-Петербурге компания «Апекс» является ведущим мировым производителем электрических печей для выращивания искусственных сапфиров. Ее ростовыми установками пользуются предприятия из Китая, США, Кореи, Тайваня и других стран. Так или иначе, в большинстве светодиодов выпускаемых на планете есть доля российского участия.

Какой вывод? Российское участие есть во многих вещах, которые нас окружают. Но оно не заметно.

Американцы же напротив — прекрасные организаторы. Они хорошо научились делать то, чего пока не хватает нам — объединять усилия многих людей по всему миру, и зарабатывать на этом. И естественно делают на этом PR. А мы хотя и создаем то, что не могут сделать другие, в глазах многих, а что еще хуже и многих «своих» граждан остаемся «бензоколонкой».