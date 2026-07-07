Холдинг «Швабе»Госкорпорации Ростех на Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» впервые представляет анаморфотный объектив с фокусным расстоянием 80 мм. Это единственная отечественная разработка такого класса, которая заменит зарубежные аналоги в российской киноиндустрии. Благодаря особому строению линз анаморфотная видеотехника позволяет снимать уникальный сверхширокий кадр и создавать неповторимые кинематографические эффекты. Новинка будет запущена в производство уже в следующем году.

Анаморфотный объектив с фокусным расстоянием 80 мм стал первым в новой отечественной линейке. В нее также войдут объективы с фокусным расстоянием 40, 60 и 100 мм. Видеотехника разработана Лыткаринским заводом оптического стекла (ЛЗОС, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех).

Анаморфотная оптика является мировым стандартом в киноиндустрии. При помощи сложной системы цилиндрических линз объектив сжимает изображение по горизонтали и охватывает большую видимую область картинки, создавая сверхширокий кадр. При этом, в отличие от изображения, получаемого при помощи широкоугольных объективов, анаморфотная картинка не искажена по краям кадра и не затемнена по углам. Однако, большинство современных российских кинопроектов сделаны с использованием импортных объективов. Разработки ЛЗОС сделает профессиональную видеотехнику доступнее для отечественных кинематографистов. В качестве перспективных направлений поставок рассматриваются в том числе страны ЕАЭС и СНГ.

«Разработка анаморфотных объективов — это важный шаг отечественного производителя для развития российской киноиндустрии. Помимо расширенных горизонтальных кадров и высокого качества изображения, они позволяют создавать кинематографические эффекты. Кинообъективы мы запустим в серийное производство уже в следующем году. В рамках первой установочной партии планируется произвести 4 комплекта изделий. Тестовые экземпляры уже в этом году будут доступны для поставок в киностудии, а их стоимость будет ниже зарубежных аналогов», — отметил заместитель генерального директора по развитию продаж продукции гражданского назначения холдинга «Швабе» Лев Борисов.

Кинообъективы ЛЗОС отличаются картинкой и высокой светосилой, позволяющей работать при низкой освещенности. Коэффициент анаморфирования, то есть соотношение изображения по вертикали и горизонтали, составляет 1 к 2. Приборы рассчитаны на цифровые камеры с байонетом PL, для других типов крепления возможно применение переходников.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит с 6 по 9 июля 2026 года в Екатеринбурге. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. Финансовым партнером выставки является банк НОВИКОМ, входящий в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех. В составе объединенной экспозиции Ростеха свою продукцию представят Объединенная двигателестроительная корпорация, Концерн «Уралвагонзавод», КРЭТ, холдинги «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Швабе» и другие предприятия.