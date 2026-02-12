Фото: Иван Тимошенко, Роскосмос

Прецизионные блоки сканирующих зеркал, созданные Лыткаринским заводом оптического стекла (ЛЗОС, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех), позволяют получить на метеоспутнике «Электро-Л» № 5 изображения Земли с высоты в 36 тысяч километров. Благодаря таким снимкам специалисты создают карты облачности, осадков и температуры океана для точного прогнозирования погоды.

«Электро-Л» № 5 был выведен 12 февраля на орбиту ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур. Запуск осуществлен Госкорпорацией «Роскосмос».

Прецизионные блоки ЛЗОС — устройства, в которых с высокой точностью вращаются специальные зеркала и последовательно сканируют разные участки земной поверхности. В результате создается общий цифровой снимок планеты, не требующий склейки отдельных фрагментов.

«Для получения высокодетальных изображений крупных объектов нужны специальные оптико-механические устройства, обеспечивающие увеличенное поле обзора и надежную работу сканирующих элементов. Прецизионный блок ЛЗОС использует двустороннее ситалловое зеркало высочайшего качества, которое с предельной точностью выставляют относительно оси вращения. Это гарантирует отсутствие искажений в получаемых снимках в течение всего срока службы. Сегодня полным циклом изготовления таких устройств в России обладает только наше лыткаринское предприятие», — отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

На спутнике «Электро-Л» установлены два блока сканирующих зеркал. Они используются в составе основного и резервного многоспектральных комплексов, разработанных холдингом «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос». Эти комплексы каждые 15 — 30 минут получают изображения облачности и поверхности Земли в трех видимых и семи ИК-диапазонах. В результате Росгидромет и другие службы получают данные для составления оперативных прогнозов погоды и долгосрочного мониторинга изменений климата.

Круглосуточное наблюдение за планетой ведется с 2011 года, когда на орбиту вышел первый спутник серии «Электро-Л». Еще три аппарата с использованием сканирующих зеркал «Швабе» были запущены в 2015-2023 годах. Таким образом Россия впервые в истории отечественной космонавтики развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологических спутников. За время работы они сделали сотни тысяч снимков, которые помогли вовремя выявить зарождение стихийных явлений и повысили точность моделей прогнозирования.

С 2021 года российская спутниковая группировка пополняется гидрометеорологическими аппаратами «Арктика-М». Они функционируют на высокоэллиптической орбите с апогеем в 39 тысяч километров и используют сканирующие зеркала повышенной надежности также производства ЛЗОС. Пара спутников «Арктика-М» наблюдает за всем приполярным регионом, который недоступен для регулярной съемки с других орбит. Такую гидрометеорологическую систему Россия развернула первой в мире.

Прецизионные блоки ЛЗОС устанавливаются и на метеоспутники «Метеор-М», которые обеспечивают широкозахватную трассовую съемку с низкой орбиты. Первый такой спутник был запущен в 2009 году, сегодня в космосе работает два аппарата «Метеор-М» — № 2-3 и 2-4. Они передают информацию для оценки состояния окружающей среды, мониторинга чрезвычайных ситуаций и решения задач сельского и лесного хозяйства.