Лыткаринским заводом оптического стекла (ЛЗОС, входит в холдинг «Швабе»Госкорпорации Ростех) выполнена первая серийная поставка объективов Таир-45 Боке Мастер. В партию вошло 10 единиц изделий. Также запущен в серийное производство обновленный фотообъектив «Рубинар». Линейка новых портретных механических фотообъективов не имеет аналогов на российском рынке.

Таир-45 Боке Мастер — новый светосильный длиннофокусный объектив, обеспечивающий уникальный эффект крученого боке. Он создает не просто размытие фона, но «закручивает» его по спирали, при этом сохраняя пропорции исходного кадра и четкость контуров переднего плана.

Объектив разработан на основе оптической схемы легендарного оптика Давида Волосова, создававшего видеообъективы для телецентра «Останкино» и системы ориентации советских космических аппаратов «Луноход». Модель обладает фокусным расстоянием 95 мм при максимальной диафрагме f/2,3 и является прекрасным выбором для портретной съемки.

«Опыт нашего завода, накопленный десятилетиями, позволяет создавать оптику высочайшего уровня. Оригинальная технология, положенная в основу создания объективов Таир-45 Боке Мастер и „Рубинар“, делает их уникальным нишевым продуктом для ценителей художественной съемки с эффектом размытого фона. Кроме того, изделия приспособлены для установки на камеры с универсальной резьбой М42, что расширяет возможности их использования на различных фотоаппаратах. Среди дополнительных преимуществ — компактный размер объектива», — отметил генеральный директор ЛЗОСАлександр Игнатов.

«Рубинар» продолжит серию объективов, позволяющих получать эффект боке, но классического формата — размытость бликов имеет правильные и ровные очертания на фотографии. Фокусное расстояние 100 мм и диафрагма f/2 обеспечивают высокую контрастность кадра, но с мягкой цветопередачей.