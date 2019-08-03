Ленинградская область ввела в оборот около 28 тыс. га земель, освобождённых от борщевика.

Таковы итоги восьми лет борьбы с опасным сорняком. В 2019 году работы по уничтожению борщевика предстоит провести на площади 6,8 тыс. га. Из них в зоне ответственности муниципальных образований — 2,5 тыс. га, к участию в программе заявилось 72 поселения, 4,3 тыс. га будут обработаны 34 сельхозпредприятиями.

На борьбу с борщевиком в региональном бюджете на 2019 год выделено 35 млн рублей. Государство субсидирует 70% стоимости работ. Для получения субсидий муниципальным образованиям и сельхозпредприятиям необходимо обратится в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Ленинградская область — первый субъект Российской Федерации, который разработал и внедрил в 2011 году комплексную, масштабную программу борьбы с борщевиком. В 2015 году, благодаря усилиям региона, растение удалось внести в разряд сорняков. Это дало возможность муниципальному земельному контролю и Россельхознадзору применять меры административного воздействия к собственникам, не ведущим борьбу с борщевиком на своих территориях.

Законы о благоустройстве и административной ответственности в Ленинградской области определяют борьбу с борщевиком Сосновского на землях населенных пунктов как обязательную работу для всех физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушение требований по удалению борщевика влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 рублей до 5000 рублей, на должностных лиц — от 5000 рублей до 20 000 рублей, на юридических лиц — от 20 000 рублей до 50 000 рублей.