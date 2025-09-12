Высокотехнологичный комплекс по производству кормовых добавок для животных открылся в пос. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области.

Проектная мощность комплекса — 1 300 тонн готовой продукции в год, из них 300 тонн в жидком виде, 1 000 тонн в сухом виде.

Компания вложила в перенос производства около 1 млрд рублей. Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.

Компания ООО «Биотроф» приняла решение о переносе производства в Ленинградскую область и два года назад подписала соглашение с регионом об инвестициях в новый производственный комплекс в рамках ПМЭФ-2023. Согласно подписанному документу, комплекс включает в себя административный, производственно-лабораторный и производственно-складские корпуса. Предприятие будет выпускать кормовые добавки, закваски и консерванты для производства силоса, сорбенты, биопрепараты для коров, свиней, птицы и рыбы.

«Это не просто новый завод, а стратегический актив для всего агропромышленного комплекса России. Продукция этого современного предприятия станет важным компонентом в рационе наших племенных животных, позволит еще больше повысить продуктивность животноводства Ленинградской области, которая уже сегодня является лидером по надоям и одним из флагманов отечественного АПК. Это наш вклад не только в продовольственную безопасность региона, но и всей страны», — сообщили в Правительстве Ленинградской области.

По данным пресс-службы региона, ООО «Биотроф» — научно-производственная компания, основанная в 1999 году, где 80% сотрудников — дипломированные специалисты, кандидаты и доктора наук. Основными видами деятельности являются разработка, производство и реализация биопрепаратов для кормления сельскохозяйственных животных и птицы и для заготовки кормов. Продукцию компании используют практически во всех регионах Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья.

