«ТрансКонтейнер» и Maersk запустили контейнерный поезд

ПАО «ТрансКонтейнер» и Maersk запустили пилотный контейнерный поезд между китайским Далянем и станцией Воротынск в Калужской области

Первый поезд в составе 50×40-футовых контейнеров с грузом автокомплектующих был отправлен из китайского Даляня и 18 июля успешно прибыл на станцию Воротынск в Калужской области. Совместный проект ПАО «ТрансКонтейнер» и Maersk позволит значительно расширить возможности контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали между Северо-Восточным Китаем и центральным регионом России.

По информации пресс-службы «Трансконтейнера», Maersk впервые предложил своим клиентам сквозную перевозку из Китая в европейскую часть России в составе контейнерного поезда.

«Сотрудничество с Maersk является примером современной интегрированной логистической услуги, удовлетворяющей запросы клиентов в высокой скорости и надежности перевозок. Обладая крупнейшим на территории СНГ парком фитинговых платформ и развитой терминальной сетью, „ТрансКонтейнер“ активно расширяет географию своего бизнеса. Практика организации железнодорожных поставок автокомплектующих из стран Азии по территории России уже доказала их эффективность, высокую скорость и безопасность», — заявил генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев.

«Мы уверены, что данный маршрут перевозки между Северо-Восточным Китаем и центральной Россией, который мы развиваем в партнерстве с компанией „ТрансКонтейнер“, сможет обеспечить нашим российским и зарубежным клиентам устойчивое транзитное время и высокий уровень сервиса, — сказал Жолт Катона, генеральный директор Maersk Eastern Europe. - Новый поезд предлагает отличную альтернативу для грузовладельцев, которые заинтересованы в ускоренной доставке, и сможет органично дополнить линейку сервисов Maersk, как глобального интегратора контейнерных перевозок, на российском рынке».