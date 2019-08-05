Освещение уникальной арки Бугринского моста модернизировали

На новом автомобильном мосту в Новосибирске установили светодиодные прожекторы FHB (ТМ «ФЕРЕКС») для подсветки руслового пролета, который на гибких вантах поддерживает металлическая арка.

На период открытия моста в 2014 году для освещения арки были выбраны прожектора с традиционными лампами мощностью 250, 400 и 2000Вт. Весной 2019 года подсветку модернизировали, установив более экономичные светодиодные светильники FHB с потреблением 150, 230 и 920Вт.

Уникальность арки Бугринского моста в особой конструкции и размерах. Это самый большой арочный пролет в России и странах СНГ. Длина арки — 380 метров, а высота — 70!

«Конструктив арки требовал подбора специальной кривой силы света, чтобы и высоту в 70 м просветить и равномерность освещения сохранить. Прекрасно с задачей справились прожектора серии FHB c КСС С120 и D60», — поделились опытом сотрудники ООО Группа компаний «Энергосберегающая компания Сибири», выполнявшие проект освещения и поставку светодиодных светильников «ФЕРЕКС».

Всего было установлено 32 светильника FHB. Предварительно был разработан и согласован проект освещения. Новую подсветку принимали представители дорожных департаментов мэрии города.

Светодиодное освещение позволило не только значительно сократить энергопотребление, но и подчеркнуть изысканность конструкции моста лучами яркого белого света. По прошествии 4-х месяцев после реконструкции, преимущества новой подсветки отмечают не только дорожные службы, но и горожане. Для дополнительной безопасности прожектора установили в специальные металлические короба с решетками, вдоль пешеходного прохода арки.

***

Бугринский мост — третий автомобильный мост в Новосибирске через р. Обь. Конструкция сооружения нетипична: русловой переход держит полукруглая арка. Строительство моста было завершено в 2014 году.

ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» — одно из крупнейших в России производств светодиодных светильников. Площади компании занимают территорию более 17,5 Га. Мощности «ФЕРЕКС» позволяют выпускать порядка 50 000 светильников в месяц. Ассортимент включает более 100 видов светодиодных светильников различного назначения. Слоган «ФЕРЕКС» — хороший свет доступен каждому — отражает основу позиционирования бренда: стабильно высокое качество продукции при доступном уровне цен.