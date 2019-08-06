Запущенный с Байконура военный спутник «Благовест» выведен на расчетную орбиту

6 августа в 00:56 по московскому времени с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М» запущен и выведен на целевую орбиту спутник связи тяжелого класса «Благовест». Это уже четвертый космический аппарат спутниковой системы. Таким образом, начатое в 2017 году формирование штатной группировки КА «Благовест», состоящей из четырёх КА, завершено.

«Стартовавшая в 00:56 мск с космодрома Байконур РКН „Протон-М“ в 01:01 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С.Титова Космических войск Воздушно-космических сил», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В 01:06 по московскому времени от носителя отделился разгонный блок «Бриз-М», который за несколько включений в течение последующих девяти часов вывел КА «Благовест № 14Л» на целевую геостационарную орбиту, высотой около 36 000 км. «С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально», — уточнили в департаменте.

Это восьмой космический запуск с Байконура в 2019 году и двенадцатый по счету, осуществленный с отечественных космодромов.

Аппарат «Благовест № 14Л» (14Ф149) запущен в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Это спутник связи и телекоммуникаций, изготовленный компанией «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Решетнева.

КА «Благовест» построен на базе негерметичной платформы тяжелого класса «Экспресс-2000» собственной разработки ИСС, используемой в. т. ч. и в основе ранее созданных КА «Экспресс АМ5» и «Экспресс АМ6» гражданского назначения. Вес спутника составляет около 3200 кг. Стоимость одного аппарата оценивается приблизительно в 6,5 млрд руб.

Срок активной эксплуатации КА «Благовест» составляет 15 лет.

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