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Космонавтика

Запущенный с Байконура военный спутник «Благовест» выведен на расчетную орбиту

  •  © phototass4.cdnvideo.ru

6 августа в 00:56 по московскому времени с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М» запущен и выведен на целевую орбиту спутник связи тяжелого класса «Благовест». Это уже четвертый космический аппарат спутниковой системы. Таким образом, начатое в 2017 году формирование штатной группировки КА «Благовест», состоящей из четырёх КА, завершено.

«Стартовавшая в 00:56 мск с космодрома Байконур РКН „Протон-М“ в 01:01 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С.Титова Космических войск Воздушно-космических сил», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В 01:06 по московскому времени от носителя отделился разгонный блок «Бриз-М», который за несколько включений в течение последующих девяти часов вывел КА «Благовест № 14Л» на целевую геостационарную орбиту, высотой около 36 000 км. «С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально», — уточнили в департаменте.

Это восьмой космический запуск с Байконура в 2019 году и двенадцатый по счету, осуществленный с отечественных космодромов.

  •  © russianspaceweb.com

Аппарат «Благовест № 14Л» (14Ф149) запущен в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Это спутник связи и телекоммуникаций, изготовленный компанией «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Решетнева.

  •  © russianspaceweb.com

КА «Благовест» построен на базе негерметичной платформы тяжелого класса «Экспресс-2000» собственной разработки ИСС, используемой в. т. ч. и в основе ранее созданных КА «Экспресс АМ5» и «Экспресс АМ6» гражданского назначения. Вес спутника составляет около 3200 кг. Стоимость одного аппарата оценивается приблизительно в 6,5 млрд руб.

Срок активной эксплуатации КА «Благовест» составляет 15 лет.

  •  © i.imgur.com

  •  © i.imgur.com

http://www.khrunichev.ru
https://www.roscosmos.ru/26642/

космонавтика, Байконур, Благовест, Протон-М
  • Нет аватара
    06.08.1910:53:16

    Отлично!

    Сравнялись с США по числу запусков со своих космодромов.

    По плану еще два запуска в августе — есть шанс обойти и Китай.

    И это не считая двух запусков Союзов с Куру.

    #1148031
  • Нет аватара
    06.08.1912:11:49

    Срок активной эксплуатации КА «Благовест» составляет 15 лет.

    Наконец-то подтянули этот показатель.

    #1148061
    • Нет аватара
      06.08.1912:16:43

      На 15 лет работы еще «Экспресс-АМ5» был рассчитан, которого 6 лет назад запустили. Так что этот показатель давно уже подтянули.

      #1148065
    • HappyRed
      06.08.1912:47:41

      недавно новость читал,что спутник глонасс,запущенный в 2006 году перестал отвечать,но есть резервный того же года.так что работа 15 лет — это давно уже норма.

      #1148079
  • seregin-s1
    06.08.1912:40:59

    Где ни будь на официальных сайтах есть про «Благовест»? Нет!

    #1148076
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