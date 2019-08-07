В Санкт-Петербурге после реконструкции открылся стадион «Смена»

Реконструкция арены началась после завершения чемпионата мира и продолжалась около года.

Открылся стадион несколько лет назад. Его возвели к чемпионату мира и он был резервной ареной для тренировок сборных. После мундиаля он был закрыт на доработку. За это время стадион получил лицензию, которая позволяет проводить полноценные матчи, над трибунами появились козырьки, новое освещение. Вместимость стадиона «Смена» увеличилась с одной тысячи до трех, постелен новый натуральный газон последнего поколения, где была применена та же самая технология, что и на главной арене Зенита.

— Развитие молодежного футбола не может происходить без развития инфраструктуры, — сказала председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина. — Мы предоставляем нашей Академии абсолютно современный, практически новый стадион. Это не типовой формат: нам было важно, чтобы здесь было комфортно, было отличное поле, и футболисты могли демонстрировать весь свой профессионализм.

— Стадион и качество газона — идеальны, есть все условия, чтобы тренироваться, расти и прогрессировать, — отметил Сергей Семак. — Рад, что у «Зенита» прекрасная Академия. Тем более здорово, что существует возможность сыграть с молодежной командой «Барселоны», есть чему поучиться.

Первым матчем после официального открытия арены стала игра между молодежным составом сине-бело-голубых под руководством Константина Зырянова и «Барселоной» U-19 Виктора Вальдеса. Петербуржцы одержали победу со счетом 1:0, единственный мяч забил на 31-й минуте Максим Бачинский.

https://moika78..._medium=desktop