Кемеровский Кокс запустил вторую очередь конденсационной электростанции

© www.metalinfo.ru

ПАО «Кокс» (входит в ПМХ) запустил вторую очередь конденсационной электростанции (КЭС) мощностью 12 МВт. Ввод оборудования в эксплуатацию позволил увеличить суммарную мощность КЭС до 24 МВт и полностью обеспечить потребности предприятия в электроэнергии.

Благодаря расширению станции Кокс ежегодно будет экономить 70 млн руб.

Вторая очередь КЭС включает турбогенератор, циркуляционный насос и 4 секции градирни вентиляторного типа. Инвестиции в объект составили порядка 315 млн рублей. Расчетный срок окупаемости — 4 года.

Строительство второй очереди КЭС является частью экологической программы предприятия. Электростанция использует излишки коксового газа для производства электроэнергии. Это способствует предотвращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, а также обеспечивает экономию водных ресурсов за счет использования системы оборотного водоснабжения.

В рамках торжественного мероприятия были вручены награды заводчанам, принявшим участие в строительстве объекта.

© www.metalinfo.ru